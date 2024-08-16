優惠情報｜KKday $1瘋搶日必搶船票/火鍋放題 金光飛航單程船票只需$1位
休閒消費
撰文： 李惠儀
發布時間： 29 分鐘前
港人放假最喜歡到鄰近的澳門吃喝玩樂，KKday 8 月19日早上10時推出必搶優惠【金光飛航單程船票及新南苑私房菜火鍋放題 HK$1】，金光飛航單程往澳門氹仔碼頭/香港上環碼頭，只需 HK$1/位，另設新濠影滙水上樂園門票，送單程船票，只需 HK$510/位！
除了HK$1船票，新南苑私房菜4 小時雞煲/火鍋放題連前菜、鮑魚刺身拼盤，亦只需 HK$1/位，而且自選榴槤雞煲/ 麻辣雞煲/ 花雕醉雞鍋/ 南瓜蜆湯，超過 40 多款配料任食，啤酒汽水無限暢飲！
船票8月19日10：00開搶詳情：
【KKday HK$1 瘋搶日】金光飛航單程船票
- 優惠: HK$1/位 （原價: HK$220/位）
- 自選香港上環碼頭往澳門氹仔碼頭 / 澳門氹仔碼頭往香港上環碼頭
- 使用日期：2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 30 日
【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】買新濠影滙水上樂園門票 送 金光飛航單程船票
- 優惠: HK$510/位（原價: HK$825/位）
- 可攜帶身高不足 1 米嬰幼兒免費入場
優惠詳情：
- 優惠期 (預訂期) : 2024 年 8 月 19 日 10:00 至 8 月 22 日 23:59
- 使用日期：2024 年 8 月 19 日至 9 月 30 日
私房菜8 月 19 日 10：00 開搶詳情：
【KKday HK$1 瘋搶日】新南苑私房菜火鍋放題
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【KKday HK$1 瘋搶日】4 小時雞煲/火鍋放題
- 優惠: HK$1/位 （原價 HK$498/位）（現場另收原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 – 半價】4 小時雞煲/火鍋放題，送 HK$100 現金券
- KKday 優惠: HK$249/位 （原價 HK$498/位）（現場另收原價加一服務費）
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/10445?cid=9429
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優惠詳情：
- 優惠期 (預訂期) : 2024 年 8 月 19 日 10:00 至 8 月 25 日 23:59
- 使用日期：2024 年 8 月 20 日至 11 月 30 日
- 用餐時間：星期六至星期四 17:00 - 01:00
- 地址：尖沙咀寶勒巷 3-7A 號萬事昌廣場 2 樓 1 號舖
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