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優惠情報｜KKday $1瘋搶日必搶船票/火鍋放題　金光飛航單程船票只需$1位

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 29 分鐘前

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金光飛航單程船票及新南苑私房菜火鍋放題HK$1！

港人放假最喜歡到鄰近的澳門吃喝玩樂，KKday 8 月19日早上10時推出必搶優惠【金光飛航單程船票及新南苑私房菜火鍋放題 HK$1】，金光飛航單程往澳門氹仔碼頭/香港上環碼頭，只需 HK$1/位，另設新濠影滙水上樂園門票，送單程船票，只需 HK$510/位！

除了HK$1船票，新南苑私房菜4 小時雞煲/火鍋放題連前菜、鮑魚刺身拼盤，亦只需 HK$1/位，而且自選榴槤雞煲/ 麻辣雞煲/ 花雕醉雞鍋/ 南瓜蜆湯，超過 40 多款配料任食，啤酒汽水無限暢飲！

金光飛航

船票8月19日10：00開搶詳情：

【KKday HK$1 瘋搶日】金光飛航單程船票

  • 優惠: HK$1/位 （原價: HK$220/位）
  • 自選香港上環碼頭往澳門氹仔碼頭 / 澳門氹仔碼頭往香港上環碼頭
  • 使用日期：2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 30 日

【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】買新濠影滙水上樂園門票 送 金光飛航單程船票

  • 優惠: HK$510/位（原價: HK$825/位）
  • 可攜帶身高不足 1 米嬰幼兒免費入場

優惠詳情：

  • 優惠期 (預訂期) : 2024 年 8 月 19 日 10:00 至 8 月 22 日 23:59
  • 使用日期：2024 年 8 月 19 日至 9 月 30 日

4小時任飲任食火鍋放題

私房菜8 月 19 日 10：00 開搶詳情：

【KKday HK$1 瘋搶日】新南苑私房菜火鍋放題

  • 4 小時雞煲/火鍋放題包括：（每枱一份）前菜三小碟、刺身拼盤：冰鎮鮑魚、三文魚、北寄貝、八爪魚、皇帝蟹棒、螺肉
  • 任食項目：海鮮熱盤 - 蒜蓉粉絲蒸乳生蠔拼鹹蛋黃金蝦
  • （１）雞煲 或 湯底 - 榴槤雞煲/麻辣雞煲/自選火鍋湯底一款（花雕醉雞鍋、皮蛋芫茜湯、南瓜。
  • （２）公仔蜆湯、養生雜菌湯、素金鈎野菌冬瓜盅、蟲草花椰子花膠湯、濃香沙嗲湯、自制麻辣湯、酸菜魚湯底+HK$138、鮮茄龍蝦湯底+ HK$168
  • （３）海鮮拼盤 - 脆鯇片、帆立貝、花膠
  • （４）40 多款火鍋配料 - M9 澳洲射和牛、安格斯牛小排、美國極尚牛肉、熊本一口牛、南非和牛金錢 、黑毛豚肉片、脆骨腩
  • （５）配料 - 菜籃、水魷、金菇、豆腐、粉絲、讚岐烏冬、薯粉、蘿蔔、出前一丁、黑豚肉片、午餐肉、鴨血、蕃茄、韓國辛辣麵、脆骨腩、沙拉包心丸、牛骨清湯牛丸、薯仔、韭菜餃、風琴豆腐串、潮州魚片、芋絲、魚皮餃、墨汁墨魚丸、美國極上牛肉、牛柏葉、芝士腸、蟹棒、灌湯小籠包、鵪鶉蛋、蜂巢豆腐、響鈴、豬骨湯貢丸、枝竹、煙熏鴨肉腸、炸魚皮、台灣黑椒豬肉腸、鮮蝦雲吞
  • （６）飲品 - 啤酒、樽裝汽水、五花茶、雪糕
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    【KKday HK$1 瘋搶日】4 小時雞煲/火鍋放題

    • 優惠: HK$1/位 （原價 HK$498/位）（現場另收原價加一服務費）

    【KKday 快閃限量搶 – 半價】4 小時雞煲/火鍋放題，送 HK$100 現金券

    • KKday 優惠: HK$249/位 （原價 HK$498/位）（現場另收原價加一服務費）

    優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/10445?cid=9429

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    女人自強｜全職媽媽重投職場2大貼士　Son姐贈金句：捱得已經好有用

    優惠詳情：

    • 優惠期 (預訂期) : 2024 年 8 月 19 日 10:00 至 8 月 25 日 23:59
    • 使用日期：2024 年 8 月 20 日至 11 月 30 日
    • 用餐時間：星期六至星期四 17:00 - 01:00
    • 地址：尖沙咀寶勒巷 3-7A 號萬事昌廣場 2 樓 1 號舖

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