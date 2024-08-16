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KO失眠︱OL失眠數月情緒鬱結易怒　中醫揭病因推介安眠茶減思慮助安穩入睡

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 1 小時前

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OL失眠數月情緒鬱結易怒　中醫揭病因推介安眠茶減思慮助安穩入睡

【失眠/壓力/精神緊張/養心/改善脾胃/助眠方法/茶療/中醫】失眠是都市人常見的健康困擾，長期睡不好影響情緒精神，到底該如何解決？註冊中醫師麥俊堅向TOPick分享個案，指出失眠的病因，並推介大家一款安眠茶療，睡前飲一杯能幫助舒緩情緒、暖胃理氣，讓人容易安穩入睡。

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Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

陳小姐因工作壓力大而失眠數月，近日更出現食慾減退，為此求診中醫治療。中醫認為睡眠是身體陽氣由四肢形體回歸於內臟收藏保養的過程。如果陽氣在外，而不能回到內臟，則成為「陽不入陰」，是失眠的基本原理。

俗語說：「神不守舍」，形容一個人不能集中精神。中醫認為，如果一個人的精神、意識、思維不能在睡眠時回到心臟存藏，便出現失眠。所以治療時需要考慮養心安神，再留意患者平時情緒多怒、多思慮、多哭還是多驚恐等。多怒則傷肝，用藥需要疏解肝氣和清肝火；多思慮則傷脾胃，用藥需要消食化滯和溫胃化濕；多哭則傷肺，用藥需要宣通肺氣；多驚恐則傷腎，用藥需要補腎滋陰。同時排除內科疾病引起的失眠（如：甲狀腺素偏高、皮質醇偏高等），確認與情緒和生活習慣相關後，則需要予以適當的心理輔導及關懷。

陳小姐身為公司管理層，平時需要處理不同方面的大小工作。下班後亦分身不暇，工作時間長，需要經常回覆生意夥伴的訊息，腦袋很難抽空放鬆。每逢睡眠前思慮繁多，中醫稱「思傷脾」，脾胃氣血不足，影響消化和胃口，容易胃脹和食慾不佳。就診中醫時，發現舌苔厚白，屬於食積和濕重的情況，同時舌尖微紅，屬於心火旺盛，因此用藥時需要清心火、利濕、化食積，同時稍微補益脾胃。處方二陳湯、保和丸和半夏瀉心湯加減化裁，再加入合歡皮、夜交藤、遠志等藥材養心安神。

與此同時，醫囑放鬆心情，分配生活與工作的時間比例，多了解和梳理引起情緒的原因和過程。服用中藥後，胃部和失眠的情況雖稍有改善，但因陳小姐長期工作緊張、生活壓力太大,引起心火盛, 心陰被耗傷，容易因為小事觸發憤怒情緒，偶爾又因此心情低落鬱結，情緒起落鬱結，情緒起落使人胡思亂想，更有可能陷入傷害身體的可能。

但是「心病還需心藥醫」，建立心理支援網絡，認知到身邊的朋友和家人都能提供心理和情緒支援，有助紓解失眠的困擾。也需要學習「課題分離」，認識到事情發生時，專注解決自己的課題，照顧好自己的情緒和感受。

解決辦法

1. 安眠茶療

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2. 改善睡眠環境

  • 睡眠需要昏黑和安靜的環境，溫度亦需要稍低，身體溫度較低可以有助入睡；
  • 睡前避免使用電子產品；
  • 睡眠前2小時需要禁止進食，避免胃酸倒流；
  • 避免吸煙、喝酒、劇烈運動或過飽；
  • 必要時可配戴眼罩和耳塞；
  • 培養規律的睡眠作息時間。

內容獲「腱活堂 | 註冊中醫麥俊堅」授權轉載。

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