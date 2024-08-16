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恐怖在線｜潘紹聰改編白骨案搬上舞台　Alton嘉盈首演舞台劇《一樓一會》

娛樂

撰文： 傅承嘉

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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由「鬼王」潘紹聰策劃，並由MIRROR的王智德（Alton）、Youtuber嘉盈主演的哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐怖在線》將於10月尾在灣仔壽臣劇院上演。(曾耀輝攝)

「鬼王」潘紹聰與MIRROR的王智德（Alton）、YouTuber嘉盈以及麥沛東、朱栢謙等，日前在農曆七月「鬼門關大開」的日子，百無禁忌出席哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐怖在線》記招活動，並宣布舞台劇將於10月臨近萬聖節期間在灣仔壽臣劇院上演，可謂「鬼味十足」。日前潘紹聰就連同兩位主演王智德（Alton）、嘉盈接受專訪，分享他們對於參與《一樓一會》的看法和心得。

靈異題材的娛樂作品通常都以電視、電影甚或電台節目等形式眾呈現，去年潘紹聰（潘sir）就將《恐怖在線》節目中的真人真事《有心人》改編成舞台劇，觀眾的反應不俗。

《一樓一會》除帶出恐怖氣氛外，亦希望向觀眾帶出「寂寞」的主題。(曾耀輝攝)

今年，潘sir希望延續這股恐怖氣氛，希望為觀眾帶來突破和震憾，創作團隊不斷思考有甚麼故事能夠讓觀眾「一講就知」，由於觀眾對真人真事改編的故事較易受落，因此今次《一樓一會》靈感，就源自於1999年一宗轟動一時的模特兒白骨案，潘sir認為既然故事曾經拍成電影，倒不如以較接近觀眾的舞台劇方式去帶出故事，更來得直接。

多年來，潘sir曾到過事發現場考察，又聽聞過不少關於此案的靈異事件，但創作團隊又不希望過於明顯地以這宗案件作為故事背景，因此將案件中的模特兒改成一樓一的身份放入舞台劇的故事當中，並改編成《一樓一會》。

首演舞台劇

潘sir及其創作團隊籌備《一樓一會》的過程中都有精心的安排。潘sir希望有演員能夠領導整齣舞台劇演出，因此邀請麥沛東，歐芷菲（Sofei）等資深舞台劇演員參演。但潘sir同時希望讓未曾接觸過舞台劇的人入場了解舞台劇，從而變得多元化，因此邀請嘉盈和Alton，希望藉此帶出舞台上的化學作用。

潘sir及創作團隊又邀請麥沛東，歐芷菲（Sofei）等資深舞台劇演員參演，協助領導整齣舞台劇演出。(受訪者提供)

潘sir直言恐怖是《一樓一會》必備的元素，但不能只有驚，揚言︰「今次會有更多玩味成分，所以觀眾會從中得到較為開心的效果。」創作團隊又刻意揀選壽臣劇院作為演出場地，潘sir認為場地太大未必營造到恐怖效果，相反場地較細，觀眾得到的恐怖氛圍反而越大。

嘉盈自言過往未有太多戲劇經驗，曾自覺不會是一位好演員，後來她休息近兩個月後，便立志若有任何工作機會，都不會放棄。剛巧，嘉盈在「覺悟」後收到《一樓一會》的參演邀請，認為這正是跳出舒適圈的好機會，加上劇本跟鬼怪神力有關，令她覺得既開心又有趣，因此答應參演。

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而同樣沒有舞台劇經驗的Alton，對於受邀出演《一樓一會》感到既開心又受寵若驚︰「我有向相關單位問過選擇自己的原因，原來他們有留意過我在舞台劇以外的演出，認為我可以嘗試在劇中刷出火花，而我覺得這是一份對我的信任。」其次，MIRROR剛完成巡迴演唱會，Alton認為︰「已經做過好多音樂上的表演，來到下半年，有機會讓我嘗試以演員身份做表演，覺得會令整個2024年有多姿多采的感覺。」他希望能夠把握好今次的機會，為觀眾帶來一個好表演。

睇舊港片了解鳳姐

嘉盈在劇中飾演鳳姐「小雲」，當她接到劇本後就認為是一個有趣的故事。她透露平時愛睇舊港產片︰「其實港產片在某個時期，常有一些以應召女郎為材的作品，當我睇過這些電影後，令我能夠從女性的角度，去理解她們從事這種工作的心情。」嘉盈認為憑着自己以往睇電影的經驗，會對她投入今次角色亦有所幫助。

潘sir及創作團隊又邀請麥沛東，歐芷菲（Sofei）等資深舞台劇演員參演，協助領導整齣舞台劇演出。(受訪者提供)

而Alton在劇中飾演一個對嘉盈痴心的嫖客「魏生」，他笑言在現實中都希望能夠找到一個能讓自己變得痴心的對象︰「愛情要有對的人才可以變得痴心，自己以往在感情方面有開始亦有結束，感情上痴心與否都好視乎站在甚麼角度和時間點來看待。」問到會否將以往在感情路上的「痴心」投放到劇中，Alton就笑言非常期待跟嘉瑩彩排，嘗試能否將以往的經驗投放到嘉盈身上。

當訪問過程中提到《恐怖在線》，嘉盈都表現得相當興奮，原來她本來就對恐怖靈異題材相當着迷。「我12歲第一次使用網上討論區時，就已刻意瘋狂瀏覽鬼故專頁。」除此之外，嘉盈亦是《恐怖在線》的聽眾，她認為當中有太多難忘故事。「有時在朋友的聚會上，我都會從中抽一兩個鬼故向朋友分享，非常好使又好用。」

Alton以往亦有聽恐怖電台節目的習慣，但他直言︰「因為太恐怖，經常會聽到訓唔着。」入行後，他亦有留意電視的靈異節目，又經常在電視台化粧間遇到潘sir，更曾被邀請到其節目中分享靈異經歷。Alton透露入行以來都遇過未能解釋的現象，但他認為︰「靈異經歷既可定性為恐怖，又可以定性為好奇，因為科學暫時都未能解釋靈異現象。」Alton又誠懇地表示《一樓一會》台前幕後都會帶着好奇兼敬畏的心向觀眾演出。

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帶出寂寞主題

《一樓一會》除了包含靈異、兇案等元素外，故事背後卻帶出「寂寞」主題。嘉盈看過劇本後，認為不希望只以鬼故定位去看待整個故事︰「寂寞唔恐怖，但當人怕寂寞就會非常恐怖。」她認為寂寞是每個人都要面對的境況，若然害怕面對寂寞充就會相當危險。「當人心情狀態不佳的時候，特別容易接觸到靈異事件。」嘉盈直言自己是個不怕寂寞的人，她相信一眾演員和觀眾透過這齣舞台劇，定能找到如何調節自己，解開心結並與負面能量共處的答案。

Alton則認為每個人都會有「寂寞」的元素︰「正正是因為寂寞，才將所有角色在劇中出現並發生連串事件。」他補充指︰「我不能一口咬定寂寞好恐怖，但寂寞會讓我們缺少了一份快樂，因為快樂源於分享，但寂寞就令我們缺少了分享的空間和機會。」Alton希望觀眾能夠藉着《一樓一會》正視生活當中的「寂寞」。

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