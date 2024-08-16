元奎逝世丨成龍再發文上載舊照緬懷元奎　送別師兄：一路走好

【元奎/成龍/七小福/動作指導】日前驚爆著名動作導演、武術指導元奎於兩年前逝世，同屬「七小福」成員之一的成龍於微博發文意外曝光師兄死訊，事隔幾日，成龍再於微博發文。

帖文開首他寫到：「上一條微博發布之後，很多朋友來跟我求證元奎導演的事，之後我聽同事們說，很多電影界同行都對此感到震驚、心痛和惋惜，也有很多同行和影迷都在發文悼念，謝謝大家。」

元奎逝世丨元奎動作設計灑脫最愛用棍擋劍 認跟女演員拍動作戲滿足感大

▲ 成龍發文懷緬與師兄元奎的相處點滴！

貼舊照盡顯兄弟情

除了文字緬懷好兄弟，成龍更貼出兩張昔日舊相，回憶當年一起在元家班的日子：「元奎，在元家班裡比我大三歲，按照師兄弟的輩分來講，他是緊挨著我前面的師兄，所以我們當時在學校裡一起玩耍得最多，打架也打得最多」。

長大後，兩人先後進入電影業做武打演員：「我第一部做動作指導的戲，是元奎幫我做副指導，在這段青澀時期彼此互相支持和陪伴，我們就這樣並肩合作了多部電影」。

後來元奎成為知名的動作指導、演員以及導演，成龍則在元家班65周年的聚會中，緬懷逝者時提到元奎的名字，「我想應該單獨為他寫一段文字，紀念我們一起渡過的青春歲月。元奎，一路走好，永遠懷念你。」

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