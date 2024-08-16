香港小姐x法證先鋒VI丨郭珮文突晒「床照」勁驚人　與肌肉男浴室親密互動超激

▲ Juliana去到咁激

港姐郭珮文（Juliana）自入行以來憑着豐滿上圍引關注，她更非常大方不時在網上派福利，難怪深得網民喜愛。

近日Juliana在社交平台分享了一條由多輯圖片剪輯而成的短片，內容亦非常大膽，見她與肌肉男扮演情侶，先在床上齊齊看書，之後再轉戰到浴室，尺度愈來愈大。

香港小姐X法證先鋒VI丨郭珮文貼身背心晒豐滿上圍 Juliana為《法證6》宣傳造勢【多圖】

內容大膽

穿上黑色吊帶低胸睡衣的Juliana，晒出美好身段，與僅穿上內褲的肌肉男在浴室互動，當中包括鼻子碰下巴和從後攬住親密動作，認真誘人。而且為增強效果，二人還點上香煙，整個畫面充滿文藝電影氣息。

Juliana對這輯相片非常滿意，並寫上：「所有的記憶都是潮濕的」並感謝攝影師朋友幫她圓夢：「謝謝幫我圓夢哇咔咔，一直想拍一組這樣氛圍感的照片」，照片亦獲得很多網民大讚非常有感覺。

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