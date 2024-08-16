異形：羅穆盧斯｜延續科幻驚慄新境界　強悍女戰士抗擊太「凶」異獸

▲ 《異形：羅穆盧斯》

今個暑假有兩齣荷里活大片都令全球影迷引頸以待，其中Marvel的翻身之作《死侍與狼人》（Deathpool & Wolverine），自上映以來反應和票房都相當不俗。而由有「異形之父」之稱的大導演列尼史葛 （Ridley Scott） 監製及《禁室殺戮》 （Don't Breathe）、《鬼玩人》（Evil Dead） 導演兼編劇費德亞發拉斯 （Fede Alvarez） 執導的暑期壓軸荷里活片《異形︰羅穆盧斯》（Alien︰ Romulus）就剛於香港搶先美國上映，這齣早在1979年已登場的科幻驚慄經典，45年來依然是最具代表性的太「凶」異獸。

作為經典科幻恐怖《異形》系列電影的第七部作品，新作故事時間線將設定於1979年《異形》和1986年《異形續集》之間，為一眾「異形迷」填補兩齣《異形》舊作之間懸空多年的詭秘空白，進一步揭示《異形》中的韋蘭企業究竟進行了甚麼異形實驗，並了解其背後目的。

▲ 《異形︰羅穆盧斯》為殿堂級經典《異形》系列注入新氣象，主演陣容幾乎全由新生代演員組成。

全新獨立故事

《異形》首部作品距今已有45年之久，一批從未接觸過《異形》系列的新世代影迷或會擔心入戲院欣賞新作時會變得「唔知頭唔知路」，但由於新作並非直接承接前作，而是全新且獨立的故事，因此對新影迷而言會相對「易入口」。新作又不忘加入《異形》系列的經典元素，讓新舊影迷都可投入到《異形》的驚慄世界。

《 異形︰羅穆盧斯 》講述一群年輕殖民者為求生存，誤闖一座名為「羅穆盧斯」的荒廢太空站，旨在盗取遺留在站內的高度管制設備。本以為是一趟淘金之旅，怎料卻成充滿未知恐怖的地獄之行。一行人將逐漸意識到太空站被廢棄的原因。隨着他們再度啟動太空站的電源，被進行實驗的異形亦因此再度甦醒，眾人被困在無處可逃的神秘異形繁殖基地。

逃生過程中，他們除了需要面對同伴彼此間以及自己內心的陰暗面之餘，並會遭到構造完美、血腥殘暴、攻擊能力超強的不明生命體追殺，稍一不慎即成異形寄生體！他們當中又有多少人能夠從「困獸鬥」中安然逃出生天？

▲ 青春新星佳莉絲柏妮 （Cailee Spaeny） 飾演新一代對抗異形的年輕女戰士。

首次雙女主角設定

《異形︰羅穆盧斯》為這殿堂級經典《異形》系列注入新氣象及新元素，主演陣容幾乎全由新生代演員組成，包括《貓王與我》（Priscilla）威尼斯影后兼《美帝崩裂》（Civil War）新星佳莉絲柏妮 （Cailee Spaeny）， 飾演對抗異形的年輕女戰士穎 （Rain）；《蜘蛛夫人》（Madame Web） 靚女伊莎貝拉莫塞 （Isabela Merced） 飾演琪，及美劇《殺人不難》（Murder is Easy） 年輕實力男星大衞莊遜 （David Jonsson）擔演男主角安迪 （ Andy）。

以上新生代演員雖不及一綫明星般知名，也不像過往《異形》系列總有一位實力明星參演，但今次一班年輕演員以演技和新鮮感為電影注入了新的活力，而雙女主角的設定更是今次《異形︰羅穆盧斯》的一大看點，扭轉過往由一名女主角貫穿劇情的傳統。

《異形續集》特效團隊

《異形》系列以往幾乎全由大導演執導，除了烈尼史葛，還有《異形續集》的占士金馬倫（ James Cameron）、《異形第三集》的大衛芬查（David Fincher）等，不過今次《異形︰羅穆盧斯》，列尼史葛成為監製，導演導演兼編劇費德亞發拉斯 （Fede Alvarez）成名作《禁室殺戮》（Don't Breathe）大玩禁室恐懼感，擅長炮製緊張氣氛，也成為獲選中執導新一套《異形》原因，事關這個系列的故事背景，從來是密封且處於外太空深處的太空船！

最新影片推介

拍攝過程中拍攝團隊有一大堅持，就是承傳當年列尼史葛拍攝《異形》系列的製作美學，完全不使用綠幕特效拍攝，並以重金打造大量實境及實物異形拍攝，令觀眾腎上腺素激增，毛骨悚然的幽閉凶間，逼真感十足，加上連綿不絕的生死難關與令人不寒而慄的異形接連襲擊，令觀眾仿如置身恐怖基地當中。

此外，影片更找來當年《異形續集》的特效團隊，以現時更為成熟的技術，製作出戲中不同階段的異形，然後以電腦特效修飾後，帶來超越以往且更為真實的驚嚇效果。

薛歌妮韋花最經典

由首部《異形》開始，兇猛嚇人太空異獸固然是賣點，但戲中營造的女性英雄形象，同樣十分突出，亦成了《異形》系列一個必備元素，其後的《異形續集》、《異形3》、《異形4：逆種》，《異形》前傳《普羅米修斯》和《異形：聖約》，再到全新一集 《異形：羅穆盧斯》，強悍女戰士的設定仍然不變。

薛歌妮韋花（ Sigourney Weaver） 包辦頭4集的女主角，當年29歲的她初次擔大旗主演《異形》，飾演太空船上的準尉Ellen Ripley，由處於被動到主動出擊，其中一幕只穿白色內衣逐漸穿上全副武裝，開創荷里活科幻及動作片女性英雄形象。

在《異形續集》中，她的中性英雄形象更加突出，Ripley在太空中休眠長達57年後恢復清醒，以勇猛領袖形象，帶同不同船員面對更强大的一大群異形，更大發母性，一邊拯救孤兒少女一邊大戰異形皇后，堪稱影史經典場面。

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至第三集，Ripley來到一個外星監獄，再次化身女戰士與囚犯對抗異形，更以光頭形象出場，女性象徵逐漸減去，最後因身懷異形幼體選擇自我犧性，在第四集經歷數百年後，她瘋狂的科學家複製重生，但因結合異形的基因，成為半人半獸，形象也是系列中最成熟、最強壯。

相信不少影迷都好奇為何最新一集《異形》電影命名為「 羅穆盧斯 」，原來這個名字源於羅馬神話，羅穆盧斯有一個雙胞胎兄弟瑞摩斯，但後來兩人因爭奪新城市的命名問題而發生爭執，互相爭奪權力，羅穆盧斯後來更因此殺害瑞摩斯，並於日後成為羅馬王政時代的第一任國王。

至於今次電影命名為《 異形︰羅穆盧斯 》，真正原因電影公司以及製作團隊都未有作出解釋，觀眾入場卻能心領神會地戲中的巧妙原因。（已上映）

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