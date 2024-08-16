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夫婦關係｜港婦不適求診驚悉患風流病 揭丈夫偷食性伴侶不止一個

家事百科

發布時間： 49 分鐘前

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《十八年後的終極告白2》劇照

她與他邂逅時，已清楚他的底蘊。他風流成性，身邊有數不完的女友，但男人不壞，女人不愛。她被他的俊朗外形深深吸引，這個男人有張很會說話的嘴，若他要主動討好你嘛，任何女人都會難以抗拒。

他倆迅速打得火熱，女人卻意外懷孕了。她已打得輸數，浪子又怎會被綁住成家立室？也許是分手的時候了，自己當個單親媽媽吧！萬萬也料不到，男人竟然答允結婚，他說反正父母都已恨抱孫恨到發燒了。

婚後，她曾以為自己是世上最幸福的女人！她與傭人悉心照顧兒子，丈夫的生活是出奇地規律，也許他是玩夠了，已修心養性了。女人總愛沉醉於自己有神奇力量能改造一個男人的夢裏。

同場加推：男人出軌的20個綫索

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結婚第四年，她發現自己的身體出了岔子。那個下午她從診所走出來時，陽光特別熾熱，她有點暈眩，怎樣也不能相信自己患的竟然是風流病！

丈夫反而將責任推向她：「我見你全心全意照顧阿仔，咪唔想經常打擾你囉，咁我都有需要㗎嘛，都要搵人解決㗎！」

她如遭雷殛！她發現丈夫的手機和電腦，都滿是色情資訊和交友網站，丈夫的性伴侶竟不止一個，而是數之不盡，有相識的，也有在網上相約的炮友。

她捶胸自責，丈夫過去下班即回家，周末又陪仔，她怎會大意壓根兒未能察覺他是慣性出軌？原來，早上六時丈夫說去游早泳，是謊言。午飯的前後兩小時，和提早下班的空檔，都是偷食黃金時間呢！

男人沉迷性愛並非罪，但這類人懇請切勿選擇結婚，以免害己害人。

TOPick一分鐘
女人自強｜全職媽媽重投職場2大貼士　Son姐贈金句：捱得已經好有用

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撰文 : 鄧藹霖

出軌 結婚 診所 懷孕

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