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網絡熱話｜男友每次約會必戴帽　揭開驚見大片「地中海」　女友崩潰求1事遭拒欲分手

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【約會／拍拖／戴帽／地中海／禿頭／分手】禿頭問題除了影響外觀，更可能導致分手？台灣一名女網民於交友APP與男女相識相戀。不久後，事主發現對方每次約會都戴著帽子，因此好奇揭開帽子，結果驚見一大片地中海禿頭，坦言狀況如同「大海中的一片荒島一樣」。事後她要求男友進行植髮治療，惟對方以2原因拒絕要求，令她大感憤怒，更透露出有分手的念頭。

最新影片：

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Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

台灣女網民昨日（24日）於Dcard討論區以「因為男友禿頭不植髮提分手會太過分嗎？」為題發文，指自己與現任男友於交友APP認識後交往4個月，由於兩人工作忙碌每月只會見一至兩次，平日又多以電話及訊息聯絡，甚少開視頻通話。

直到近期，事主發現男友幾次約會都戴著帽子，初時以為是造型，直到後來見對方「連接吻的時候都帶著帽子」，便開始對此感到不適，惟每次詢間原因時，對方回應都極為敷衍。事主後來在一次約會結束時，終於忍不住將帽子揭開一探究竟，結果卻讓她大為震驚：

居然給我地中海禿頭！就像大海中的一片荒島一樣，他才30歲！禿成這樣還得了！

相關內容：【脫髮困擾】30歲禿頭男「好想結婚」 做植髮手術失敗致器官衰竭身亡

要求男友植髮遭拒絕 

難以接受真相的她，開始追問男友為何不接受植髮治療，對方坦言覺得浪費錢，加上亦沒有時間接受治療，因此拒絕植髮，令事主大為震怒，直言：

現在植髮技術那麼好，做FUE隔天就可以上班，然後年薪百萬（約24萬港元）的工程師跟我說浪費錢！

當日約會不歡而散，自始兩人便一直就植髮問題發生爭執。事主憤怒表示，如此下去將會提出分手，同時亦好奇問網民，如果因此分手會否太過分。

網民一原因反鬧事主：早點分手！

帖文一出，大部分網民一面倒斥事主不應勉強對方，強調植髮與否是對方的權利，接受與否才是她選擇，質疑為何拍拖前，竟連對方是否地中海亦未了解清楚。不過亦有網民認同外表重要，表示自己亦無法接受男方有禿頭問題：

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    • 同場加映：3大貼士把握治療脫髮黃金期

    提到男士脫髮問題，註冊中醫師李騫賢接受訪問時曾表示要把握治療黃金期，而頭髮生長周期，脫髮問題需要4個月左右方能看到改善情況。以下為3大貼士把握治療脫髮黃金期，防止脫髮：

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    • 同場加映：拆解5類髮質問題＋飲食方針改善

    台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁發文表示，假如有壓力型稀疏問題，可能是水溶性維他命流失所致；脫髮可能是某些礦物質攝取不足。對於現代人常見的髮質問題，她歸納出以下5個問題及逐一拆解，並推薦相應的飲食方針，助大家從內在改善問題。

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    高敏敏指，從飲食開始進行調整，有助兼顧內外健康。她又提醒大家要注意日常生活習慣，例如避免煙酒、勿捱夜、適度放鬆壓力等，另要小心切勿胡亂節食，以免營養不良令髮絲健康首當其衝。

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