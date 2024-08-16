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入稟索償｜疑申請「保就業」後未有以津貼支薪　好鄰舍北區教會遭政府入稟索償10.4萬元

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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疑申請「保就業」後未有以津貼支薪，好鄰舍北區教會遭政府入稟索償10.4萬元。（資料圖片）

現已停運的好鄰舍北區教會被指於2020年，申請政府「防疫抗疫基金」下的「保就業」計劃後裁員，以及未有將津貼用於支薪。律政司昨（15日）入稟區域法院，要求好鄰舍教會連同罰款及剩餘款項等償還共逾10.4萬元。入稟狀指，政府於2021年5月起三度通知教會還款，惟教會一直未有償還款項；司法機構網站顯示，案件現時並無聆訊排期。

原告為律政司；答辯方為好鄰舍北區教會有限公司。

入稟狀指，答辯人於2020年9月12日於網上，就政府「防疫抗疫基金」下「保就業」計劃第二期撥款，遞交申請表，當中列明津貼必須用以支付僱員薪金，若有剩餘津貼，則須歸還政府。

答辯人於同年11月30日獲批26萬元。政府其後發現答辯人曾於事發時裁員，以及未有將津貼用於支付僱員薪金，遂要求答辯人連同罰款及剩餘款項等償還共逾10.4萬元。政府於2021年5月起三度通知答辯人還款，惟答辯人一直未有償還款項。

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記者：梁錦麟

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