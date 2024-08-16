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盈盈樂樂｜熊貓8大冷知識你知幾多？　最鍾意食呢種蘋果＋便便有竹味可製成茶

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撰文： 王明芳

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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大熊貓8大冷知識你知幾多？

【盈盈樂樂/大熊貓/海洋公園/熊貓冷知識】大熊貓盈盈樂樂昨晚成功誕下首對港產熊貓BB！香港海洋公園昨晚宣佈大熊貓盈盈於凌晨時分誕下龍鳳胎，組成一家四口。樂樂、盈盈來港多年，相信有不少港人都對牠們頗為熟悉，不過對於大熊貓的趣聞大家又知道多少？TOPick為大家整理了8大熊貓冷知識！

熊貓冷知識︱1.「熊貓」是錯誤的名字

大熊貓的學名為「貓熊」，意思是「像貓一樣的熊」。解放前，四川重慶北碚博物館曾展出貓熊標本，說明牌上寫著「貓熊」兩字。可是，當時報刊的標題習慣從右向左讀，結果記者們在報道中便把「貓熊」誤寫成「熊貓」。久而久之，錯誤的名字被媒體廣泛傳播後，大家都習慣稱牠們為「熊貓」！

大熊貓的學名叫「貓熊」，意思是「像貓一樣的熊」。（香港經濟日報資料庫圖片）

熊貓冷知識︱2.原為肉食動物

大熊貓被稱為「活化石」，已經有800萬年的演化歷史，現在只分布於四川、陝西和甘肅三個省份的竹林。大熊貓的祖先在2至3百萬年前的的洪積紀早期出現。牠們最初是肉食動物，後來才變成了素食者。據科學家考證，牠們體內的T1R1基因失去活性，使牠們對肉類食之無味，轉成吃素。至於為何竹子會成為牠們的主食。目前暫未有科學結論。

不過由肉食轉成素食者，唯一的缺點是難以消化，即使牠們每天花上14個小時吃竹子，卻只能消化17％。

熊貓冷知識︱3.喜歡吃中國產富士蘋果

除了竹子，大熊貓在圈養的環境還會吃蘋果、胡蘿蔔和特製的窩頭，這些食物可以讓牠們的營養更全面和均衡。因為竹子的主要成分是纖維素，單靠吃竹子，大熊貓營養不足。據知情人士指，牠們最喜歡吃中國富士蘋果，因為中國富士蘋果口感最為爽脆，至於平日的興趣，牠們就最喜歡玩毛巾！

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熊貓冷知識︱4.黑眼圈有警示作用？

大熊貓的黑眼圈其實是牠們的保護色！經科學家發現，因為牠們的眼睛很小，視力差，幾乎沒有眼白，所以牠們非常害怕強光。如果沒有黑眼圈的保護，牠們會因為強光的刺激而感到難受，而黑眼圈則可以為牠們遮擋強光。另外，大熊貓的黑眼圈還有警示的作用，可以震懾敵人外，也可以讓獵食者猜不透牠們的想法

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熊貓冷知識︱5.大熊貓有6根手指

一般的哺乳動物通常有5根手指，但大熊貓有6根手指，其中位於前爪內側的「偽拇指」，只有肉墊而沒有利爪，是為了可以更好地抓握竹子而日益發達的橈側籽骨。

熊貓冷知識︱6.便便有竹味

大熊貓的腸道很短，消化系統仍保留着肉食動物的特徵，缺乏分解纖維素、木質素的酶，所以牠們對竹子的消化率只有17%，而未經發酵的竹子則會帶着清香，因此大熊貓排出的糞便有著竹子的清香。四川有一種茶葉叫「熊貓茶」，當中所施的肥料正是大熊貓的糞便。

四川有一種茶葉叫「熊貓茶」，當中所施的肥料是大熊貓的糞便。（中國網）

熊貓冷知識︱7.發情期只有2至3日

大熊貓的繁殖數量很少，因為雌性大熊貓一年只有一次發情期，每次只有2至3天。所以說一年內，牠們只有24至36小時用來繁衍後代，其餘時間都是獨自生活，除了3至5月的交配季節外，野生大熊貓之間很少交流；而雌性大熊貓的懷孕期是95到160天，通常只有一胎；大熊貓寶寶出生時平均重量只有100克，但成年的大熊貓可重達100公斤，比剛出生時重1000倍。

熊貓冷知識︱8.戰鬥力爆棚

不少人都被大熊貓可愛笨拙的一面所吸引，實際上牠們有著尖牙利爪以及發達的下顎肌肉組織，咬合力甚至可以達到1300N（約等於130公斤）左右，而獅子的咬合力也不過是1314.7N。不過大熊貓性格溫順，不會搶食，大部份時間也可以和相處，但若有動物主動招惹，牠們會以大掌和身體撞擊敵人。

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