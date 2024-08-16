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男航女機師｜曹政奭睽違5年重返大銀幕　男扮女裝衝上雲霄

娛樂

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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曹政奭在《男航女機師》男扮女裝演出。

兩齣驚心動魄的韓國電影《末日廝殺橋》與《劫機1971》早前於暑假電影檔期先後上映，為影迷連續帶來一股「韓風」。這股「韓風」並未有減退迹象，而是為觀眾帶來由韓國喜劇大神曹政奭領銜主演的過癮喜劇新作《男航女機師》，戲中他男扮女裝的突破性演出，定能讓觀眾在暑假結束前在戲院感受到曹政奭的喜劇爆笑本領。

電影講述貴為人生勝利組的飛機師韓正優（曹政奭 飾）本是受盡國民愛戴的明星機長，卻因一時失誤令事業愛情兩失意，慘成雙失中佬，更遭航空界列入黑名單。為了可以再次衝上雲霄，他決定華麗變身，穿上高踭鞋冒充妹妹「韓正美」，重新應徵機師竟然順利獲得錄取。

「韓正美」一如以往，以非凡駕駛實力令人氣更勝從前，甚至成功化解一次空難危機，一夜間變身航空公司女代言人。當一切似乎回復正軌，就正是身份漸漸露出破綻之時，這場大龍鳳將如何收科？命運之神又會否繼續守護「韓正美」，讓「她」繼續衝上雲霄？

片中飾演曹政奭妹妹的韓善伙形容看到曹政奭的突破演出，感到相當敬佩。

完美融入女裝打扮

曹政奭在戲中挑戰女裝打扮，拍攝前減磅就減掉7公斤，他透露為打造亮麗外型，接受了按摩療程︰「當時不斷以指壓按摩的方式突出下顎線條，也接受了淋巴按摩療程，還進行了低碳水化合物的節食。」並笑言當看到自己女裝打扮的的模樣後，都覺得自己「很漂亮」。

對於以女裝進行拍攝，曹政奭表示︰「有時甚至連拍攝現場的臨時演員都認不出女裝打扮的我，於是我就繼續站在現場，融入大家。」而導演金嫺潔認為曹政奭是最擅長展現方法演技的韓國演員，當得知他答應參演時，就覺得有如獲得千軍萬馬一樣，感到相當滿足。

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另外，片中飾演曹政奭妹妹的韓善伙就表示︰「看到曹政奭前輩為了作品如此突破演出，真的感到相當敬佩。我以前以歌手身分活動時亦曾戴假髮表演過，這真的不是一件容易的事。」而《D.P︰逃兵追緝令》申承浩在戲中飾演曹政奭的後輩，他透露︰「在戲中有我對女裝扮相的曹政奭前輩調情的場口，原本很擔心無法將前輩當成女生對待，但一看到前輩的女裝扮相後就完全不再擔心了，這是我第一次有這種微妙的感覺。」

睽違5年再戰大銀幕

《男航女機師》是曹政奭繼《EXIT︰極限逃生》後睽違5年後再戰大銀幕，他因劇集《機智醫生生活》中搞笑的演出而人氣急升，音樂劇出身的他演技精湛，出演的浪漫愛情喜劇不論收視及話題性都非常突出，電影作品更是票房保證，上一部喜劇電影《EXIT︰極限逃生》當年就錄得接近千萬的942萬觀影人次紀錄。曹政奭主演的愛情喜劇先後與IU、朴寶英等女神搭檔演出。一向靚仔的曹政奭要在《男航女機師》中反串扮靚女，實在令觀眾相當期待。

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發揮喜劇本能

《男航女機師》自韓國上映以來，票房就以接近4倍差距力壓《死侍與狼人》及《壞蛋獎門人4》等鉅作，開畫首日更即奪單日票房首位。電影上映前兩天的預售量更高達11萬多張，超越曹政奭超強口碑前作《EXIT︰極限逃生》上映前兩天的7萬多張預售量，反映出只有喜劇大神曹政奭可以超越自己。《男航女機師》目前口碑持續上升，而一眾看完電影的影迷亦紛紛盛讚︰「曹政奭太好笑了」、「每分每秒都好好笑！」以及「好笑到差點把可樂吐出來！」等熱烈好評。（已上映）

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