失業率｜本港最新失業率為3% 與4月至6月相同
社會
撰文： 黃穎津
發布時間： 2 小時前
政府統計處公布，本港今年5月至7月經季節性調整的失業率3%，與今年4月至6月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。
與今年4月至6月比較，在今年5月至7月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。
總就業人數由今年4月至6月的3,703,300人，上升至5月至7月的3,708,600人，增加約5,300人。同期的總勞動人口亦由3,818,000人上升至3,826,400人，增加約8,400人。
失業人數（不經季節性調整）由今年4月至6月的114,700人下跌至5月至7月的117,800人，增加約3,100人。就業不足人數方面，今年5月至7月的數字為47,500人，較4月至6月的44,500人增加約3,000人。
勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，今年5月至7月經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，與4月至6月相同。就業不足率亦維持在1.2%不變。勞動人口的升幅加快，上升8,400人至3 826,400人，總就業人數進一步上升5,300人至3,708,600人。失業人數輕微上升3,100人至117 800人。
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