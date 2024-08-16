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ICE FIRE｜潮牌重返香港開店　旺角朗豪坊十樓8.17開業

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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ICE FIRE 最新傳出重開消息。

【ICEFIRE／ICE FIRE／SCENE／潮牌／旺角／朗豪坊】

連鎖服裝零售商ICE FIRE，2021年在香港全線結業後，近日最新傳出重開消息，8月17日將於旺角朗豪坊10樓重新開業。

ICE FIRE 近日最新傳出重開消息。

「SCENE by ICEFIRE」成立近40年、主打美國、日本潮牌時裝衣飾。ICE FIRE於社交網站公布消息，指團隊多年來一直努力為香港粉絲，提供最佳時尚和高品質服飾。很興奮向粉絲宣布ICEFIRE 正式重返香港。

ICE FIRE 強調，新店不單是歷史見證，更會致力提供優質產品。而事實上，ICE FIRE 門市在港結業後，過去３年亦一直經營網店，未離開過客人。

ICE FIRE 曾於香港有多間分店，包括尖東漆咸道南、深水埗西九龍中心、灣仔道、荃灣荃新天地等，不過最出名都係每年一度紅磡工廈開倉，低至一折起銷售時裝，往往吸引市民排隊搶購。

ICE FIRE 引入過多個美國、日本品牌，包括運動品牌Champion、工裝品牌DICKIES、拳擊品牌EVERLAST、日本牌子SCENE等等。

新店地址：旺角朗豪坊10樓27-29號

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