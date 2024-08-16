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哈佛研究｜刷牙可救命1類人死亡率大減19％　研究團隊：口腔健康與300種病有關

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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【哈佛大學／哈佛研究／牙齒健康／牙齒護理／刷牙／護齒／肺炎／心臟病／糖尿病】刷牙除了保護牙齒健康，亦能降低死亡風險！哈佛大學早前進行一項有關刷牙習慣與疾病發生機率之關係的研究，研究結果顯示刷牙習慣，竟能有效降低心臟病、糖尿病、認知障礙症等病症風險，甚至能降低ICU病人的死亡率。

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每天刷牙可降低死亡率

哈佛大學今年2月在科學期刊《JAMA Internal Medicine》上發布研究，調查對象涵蓋2800名住院患者，調查「每天刷牙」與疾病發生率的關係。研究結果發現，每天刷牙至少2次，能有效降低罹患肺癌的風險達33%，患者使用呼吸機的時數，也比沒有刷牙習慣的人明顯地少；而每天刷牙至少2次，能有效降低深切治療病房（ICU）住院人士的死亡率達19%，並縮短患者住院時間。

研究亦發現，患者有否使用抗生素治療或住院時長，似乎與肺炎發生率無直接關係；此外，每天刷牙3次或以上並不會額外得到任何得益，數據顯示與「每天刷牙2次」相若。

研究團隊表示，現時發現有多達300種疾病或多或少都與口腔健康有關，事實上有不少住院人士感染肺炎的原因，都與不知不覺吸入病菌有關；而口腔環境欠佳也會誘發心臟病、糖尿病、認知障礎症等病症的發生；刷牙習慣能移除口腔細菌、為口腔環境進行消毒，換言之能有效降低上述疾病的發生風險。

同場加映：

口腔護理丨40年來無洗牙仍健康　女牙醫自創獨門護齒方式　超低成本靠2枝牙刷+漱口水

4大錯誤刷牙觀念

台灣牙科醫生曾指出，坊間有不少刷牙迷思，例如用力刷牙比較乾淨，飯後要立即刷牙等等，其實都屬於錯誤刷牙觀念，用錯方法可能會導致牙齒受損、影響牙齒健康。

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刷用力比較乾淨：為了想刷得比較乾淨，因而頻密而用力地刷牙，有機會導致牙齒磨損，過度用力刷牙，亦可能引致牙齦受傷，另外亦建議牙刷應選用適中偏軟的刷毛為佳。

飯後立刻刷牙：用餐過後，口腔裏的食物殘渣、汽水、果汁等酸性飲品，會產生酸性物質，立即刷牙會導致牙齒琺瑯質損耗，建議應用餐個半小時過後，才可刷牙。假如時間急切，需要即時刷牙，建議多漱幾次口，之後再清潔牙齒。

刷牙就是刷「牙齒」：刷牙並不只刷在牙齒表面上，牙齒和牙齦交界處更加容易滋生牙菌斑，導致牙周病或蛀牙，因此刷牙時，更應該要重點清潔這些位置。

牙膏越涼越有效：牙膏中讓人感覺口氣清新、芬芳的薄荷成分，只是讓人有感覺乾淨的心理作用，其實與牙齒清潔毫無關係，實際上想要牙齒乾淨，最重要還是認真刷牙，與牙膏清涼感沒有關係。

刷牙4大貼士

除了洗牙後，每天刷牙也是維持口腔健康的重要一環！獅王公司口腔護理師深澤哲曾經接受日本《Oricon News》訪問，分享了刷牙及選擇牙膏的4大貼士，以助民眾減低患上蛀牙、牙周病、口臭等口腔問題的危機：

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1. 開叉牙刷去污能力降至約60%

深澤哲表示，不少人見牙刷開叉時才更換，但其實建議牙刷每個月更換一次。據獅王公司調查，人們平均48.8天更換一次牙刷，但實際上有可能是兩個月，甚至更長時間才更換一次。他指出，由於牙刷會每天使用，漸漸刷毛會開叉，去污能力會降至約60%，因此建議每個月更換一次牙刷；若看到刷牙背面有刷毛突出的情況，亦宜立即更換，以最大限度發揮牙刷的效用。

2. 嘴裡的細菌比「廁所灰塵」多

刷牙其中一個目的是把附在牙齒表面、牙齒間隙，以及牙齒和牙齦之間的牙菌斑（即牙垢）去除。牙菌斑是由超過700種以上口腔細菌構成，可導致蛀牙、牙周病、口臭等問題。據獅王公司調查，1克牙菌斑約有1億至1000億個細菌，而1克「廁所的灰塵」約有10萬至100萬個細菌。

深澤哲表示，有實驗證明在進食後的一到兩分鐘內，牙菌斑的酸性物質足以溶解牙齒，增加蛀牙風險。因此正確刷牙很重要，例如建議飯後儘快刷牙，但他提醒進食強酸性食物或飲料後，要避免立即刷牙。

3. 刷牙後用少量水漱口

不少人刷牙後都會用大量的水徹底漱口，但是深澤哲表示現在很多牙膏都含有「氟（Fluorine）」，可促進牙齒「再礦化」，幫助修復早期蛀牙。為了發揮「氟」的效用，建議成人每次使用的牙膏量約為1至2厘米（約1克），並用少量水（約1湯匙；約15g）漱口一次。

此外，深澤哲又分享3點正確的刷牙技巧

  • A）有意識地將牙刷刷毛對準要清潔的區域
  • B）輕力地（約150至200克的力）刷牙
  • C）將牙刷以短距離（5至10毫米）移動，每次刷1至2顆牙，刷20次。

4. 了解牙刷分類

深澤哲分享了3大方向，教大家選擇適合自己牙刷：

a）據使用目的選擇牙刷設計

  • 防止蛀牙/美白牙齒：有對應去除牙齒各種污漬設計
  • 清潔臼歯：刷頭薄小，牙刷頸窄的牙刷
  • 擔心牙周病：可去除牙菌斑的超細刷毛型牙刷
  • 護理牙齦：彈性刷毛的圓頂型（dome）牙刷
  • 擔心牙齒之間的殘留物：山切型牙刷

b）選擇適合的刷頭大小

  • 牙齒排列不整齊或想仔細刷牙的人，適合用刷頭較小的牙刷；想刷牙時更穩定，則適合用刷頭較寬的牙刷。建議嘗試各類型的牙刷，並選擇最適合自己的款式。

c）根據牙齦狀態的選擇刷毛硬度

  • 牙齦健康的人：正常、堅硬刷毛
  • 牙齦易出血的人/敏感的人：柔軟刷毛

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