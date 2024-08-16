腎臟健康丨洗腎前一年幾乎都會患1種病　醫生揭5大超傷腎早餐

【腎病／高血壓／傷腎／早餐／高熱量／澱粉】腎病與三高往往息息相關，有醫生便表示，日常不少看似可口美味的食物，其實尤其暗藏健康風險，當中5類早餐常見的食物，長期食用更恐怕有損腎臟健康。

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台灣腎臟科醫生洪永祥於Facebook曾分享可導致慢性腎衰竭的5大高熱量包餡食物。洪永祥指出，三高即高血壓、糖尿病、高血脂，往往是慢性腎衰竭常見原因，而高油、高鹽、高糖及高熱量的「4高食物」則是「傷腎大魔王」，對於腎病病人來說，尤其高風險。

洪永祥指出，以不少人常當早餐食用的水餃、鍋貼為例，其實亦屬於「傷腎」食物，當澱粉緊緊包著五花肉，一口吃下肚，更是「一點油脂都不漏掉，完全吃進肚，超級傷腎。」洪永祥又指，以下「5大包餡食物」尤其傷腎，警告腎病患者需注意：

5大高熱量包餡食物













同場加映: 早期腎病先兆

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

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而據《2022年台灣腎病年報》，需要洗腎的病人，近8成在洗腎前一年都有高血壓病史，另有4成人患有糖尿病，因此三高患者亦需時刻關注身體健康情形。

同場加映: 7類人屬於高危群組

















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