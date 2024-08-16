中文正字｜功課常被圈錯家長呻矯枉過正　10大常見「錯字」你知幾多個？

▲ 功課常被圈錯家長呻矯枉過正，一文看清10大常見「錯字」。

【中文正字/錯字/最/反起跑線聯盟2/朱茵/冼老師】ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》講述小一學生被老師嚴厲教導，功課默書多，中文錯字更捉得好嚴，其中一幕講述由朱茵飾演的「魔鬼教師」冼老師，要求學生不停重複抄寫和改正「錯字」，當中最大爭議的是「最」字，令人難以理解錯在哪裏，引起家長共鳴。其實現實中有家長還呻過其他所謂「錯字」包括「告」、「出」、「子」、「肺」及「電」字等，TOPick以下整合了10大「錯字」，各位家長有冇中過招？

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反起跑線聯盟2｜小學生寫字狂被圈錯改正惹共鳴 原來「最」字寫錯好多年？

▲ 飾演「魔鬼教師」冼老師的朱茵飾，要求學生不停重複罰抄和改正「錯字」。（《反起跑線聯盟2》劇照）

反起跑線聯盟2｜「最」字原來寫錯好多年？

在ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》第一集中，升讀小一的「樂悠悠七小福」極嚴格的班主任冼老師（朱茵飾），被冼老師要求不停重複罰抄「錯字」，不明「點解寫極都係錯？」當中「最」字令家長非常驚訝！有網民得悉正確寫法後大表驚訝：「個日唔係日？」、「呢個字原來我錯咗幾廿年，以前讀書老師都唔係咁寫」。

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溫故知新︱重溫初小中文詞語學習重點 7種常見的錯別字或書寫錯誤情況

小學中文正字｜孫慧雪有共鳴：句號都圈錯

不少圈中父母都曾身為其害，其中「40路」靚媽孫慧雪在其facebook專頁曾上載數張相片，直指這些都大仔Riley在補習社的中文卷，當中在兩個錯處，包括「在」及「句號」被圈，直言：

現今教學對小朋友的寫字要求認真嚴謹，個「在」字錯，連「。」都錯。

孫慧雪指補習班老師的要求很高，明白背後原因是想孩子寫好，但她個人認為圈起這些字會減低小朋友的學習動機，亦會引致小朋友矯枉過正，所以他平常都會用紅筆圈她的字，在小時候見街上的招牌，用了不同書法，更會問是否寫錯。

她補充，兒子本身學校要求他不要執著筆劃，錯了不用擦直接用筆刪去，再在空白位重寫，讓小朋友更有興趣寫字和學習，亦會不怕錯更勇於表達。

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小學中文正字｜10大常見「錯字」正確寫法

劇中家長認為老師吹毛求疵，沒有必要如此嚴苛，亦對老師的批改感到困惑。以下是按教育局編製的香港小學學習字詞表，對「最」、「告」、「出」和「子」字的寫法解說：

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小學中文正字｜補習名師拆解「出」字

中文科補習名師張欣欣指接受TOPick訪問指出，文字有分象形、會意等法則，古人設計文字時沒有特定的規定，後來為方便民間書寫，開始出現方形的的字體，有部分字則仍有圓滑的寫法，其實是想保留以前的意思。

張欣欣舉例指「出」字，是植物由下而出土之意，屬會意。 因像草木益滋上出達，故下部分要大，上部分要偏小。他稱，學生寫字時難免會錯筆畫、大小不一，甚至會寫「穿頭」，並不是刻意寫錯，

如果老師仍強求學生不停重寫，無論角度、大小都要執到正，其實是矯枉過正，會令小朋友對中文避之則吉。

不過，同時作為家長的他，明白部分老師是想幫學生打好寫字基礎，當見到學生真的寫錯字就要糾正，避免學生往後繼續寫錯字令其他讀者錯誤理解。

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