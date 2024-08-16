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親子好去處｜秀茂坪商場「幾何動樂園」曯目登場　設不同動物造型遊樂設備+多元化玩樂體驗

親子好去處

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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小朋友最新放電好去處！

【親子好去處／戶外樂園／幾何動樂園】秀茂坪商場於8月14日正式啟動位於3樓頂層戶外空間的「幾何動樂園」。樂園佔地近12,000呎，備有超過十項大型遊樂設施，包括2.5米高巨型大象滑梯、烏龜跳彈床及鱷魚跳飛機，玩樂空間十足。園內更設有教育學習區，讓小朋友通過遊戲學習有關動物的小知識，培養自主探索的學習態度。

秀茂坪商場3樓最近完成翻新工程，是領展歷來在香港進行的第100個資產提升項目，新增多家人氣餐廳及特色食店，為年輕家庭客群帶來更豐富的餐飲體驗，部分餐廳更設有落地玻璃窗觀景，並可直達戶外樂園。餐廳與戶外樂園之間連接彩虹隧道，當陽光照射七色玻璃再折射在地上會形成彩虹七色效果，十分適合「打卡」。家長帶小朋友用餐及放電之餘，亦可享受悠閒美好時光。

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親子好去處｜設計靈感來自地質公園   讓小朋友了解大自然形態

「幾何動樂園」為了讓小朋友感受充滿活力和歡樂的氣氛，以橘色、深海藍色和大石灰色貫穿整個園區。地板上滿布排列整齊的六角形圖案，設計靈感源自香港地質公園特有的流紋質六角形岩柱群形態，讓生活在熱鬧繁華都市的小朋友亦能了解大自然的不同形態，帶領他們展開一段探險旅程。色調更特別有涵意，橘色象徵秀茂坪的熱情與活力；深海藍色代表神秘和希望；大石灰色則象徵勇於冒險和挑戰自我。色彩繽紛的設計不但創造出活靈活現的吸睛效果，亦可激發小朋友的無窮想像力及創意思維，有助訓練大腦發展。

親子好去處｜幾何動物為主題   提供多元化玩樂體驗

「幾何動樂園」設計以幾何動物為主題，簡約的幾何圖形通過選色搭配技巧的運用，塑造出不同動物造型的遊樂設備。從最吸引眼球的幾何大象巨型滑梯到嬌小玲瓏的幾何小鳥裝置擺設，藉刺激的遊樂設施中盡情探索幾何動物世界的樂趣，加深小朋友對幾何圖形與動物的認知。

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重點遊樂設施包括：

  • 大象飛越滑道 ：2.5米高滑梯，集攀爬及滑梯於一身，加強小朋友對空間感的認知烏龜彈跳谷：專為幼童而設，提升協調與彈跳技能  
  • 雀鳥繩網陣：鍛煉小朋友的肌肉力量和膽量
  • 互動學習牆：激發小朋友從遊戲中學習有關幾何知識，寓學習於玩樂
  • 動感平衡旋轉圈：鍛煉小朋友的平衡感

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親子好去處｜與青年學院國際課程學生合作  打造幾何動物雕塑

另外，領展與VTC青年學院（國際課程）的學生合作，設計造型可愛的幾何動物雕塑，於秀茂坪商場展出。這些作品以紙張作媒介並以「幾何」為主題，設計及創作11隻造型可愛的幾何動物，並藉3D立體掃描（3D Scanning）技術將設計轉化成立體紙雕塑，給人以耳目一新的視覺體驗。 

這次合作邀請了12位就讀職專國際文憑（設計）課程的學生參與，整個創作及製作時間共約三個月。不但為一眾年輕學生提供展示才華的良好機會，亦讓廣大市民欣賞到年輕學生的創意成果。

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