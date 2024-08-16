升呢外婆丨黎燕珊興奮晒孫女照 珊姐宣布榮升外婆：踏入人生另一階段
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 27 分鐘前
前亞姐黎燕珊自從在2004年與劉永離婚後，多年來獨力養大一對子女劉詠詩（Wynce）和劉德權（Dicky），即使經濟陷入困境，但她依然咬緊牙關撐下去，幸好其一對仔女相當乖巧，從來不用珊姐操心。
榮升做外婆
今日（8月16日）珊姐在社交網上報喜，原來她榮升做外婆，並上載孫女腳仔相，又興奮與孫女合照。
珊姐發文表示：
「我已經踏入人生另一階段-榮升外婆了🍼👩❤️💋👨💞💖💖
抱著可愛的孫女Eleana，就回想起當日抱住女兒詠詩Wynce的開心喜悅，當母親的時間過得真快，現在女兒也有自己的BB了💓 神的恩典夠我們用；祝福Wynce找到她托負終生的愛💞💖」
母女感情好
珊姐與女兒Wynce向來感情要好，每年更會為女兒搞生日會，並曾表示：「父母對兒女的無私奉獻，1月1月是我寶貝女兒詠詩的生日，每年我都會為女兒舉行倒數生日！轉瞬間女兒都已長大成人！每當切蛋糕這一刻，她臉上的笑容總是笑不停，很開心！我也感到很安慰滿足。詠詩，媽媽很愛你。」
如今Wynce也成為人母，相信必定明白母親那份無私的愛。
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