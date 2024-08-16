公而忘私丨曾連續72日風雨不改主持「430」丈夫病危仍緊守崗位　張竹君將離任傳染病處主任改任一職

【張竹君／新冠疫情／衞生署／傳染病／離任／醫學顧問】過去長期主持「每日430」向市民滙報新冠疫情而為大眾認識，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君將離任，改任衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）。根據政府電話簿資料，她將於下周一（19日）履新。

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按政府電話簿資料顯示，張竹君將調離現時的衞生防護中心傳染病處主任職位，改任衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）。她在本周三（14日）起休假至下周日（18日），並於下周一改任衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）。

曾連續72日風雨不改主持例行簡報會

新冠疫情自2019年開始，因應需要衞生署每日均於「430」時段而召開記者會，而張竹君更是長期負責主持及報告新增個案和疫情走勢，曾被錄得72日沒放假。期間即使面對丈夫病危，她仍然緊守崗位，直至張竹君罕有地缺席2日記者會，外界才知悉其丈夫不敵病魔離世消息。

翻查資料，張竹君醫生過去為衞生防護中心傳染病處主任，服務衞生署超過20年，曾協助處理包括2019年新冠病毒、2013年中東呼吸綜合症、2008年腸病毒、2005年四川豬鏈球菌，以及2003年沙士。

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