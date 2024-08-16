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時尚服飾丨東京Onitsuka Tiger 75周年紀念活動 展出75雙具歷史意義鞋款【附預約方法】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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暑假即將進入尾聲，大家往日本東京購物時，都可以順路參觀Onitsuka Tiger的展覽。Onitsuka Tiger成立於1949年，由鬼塚喜八郎創立，紀念品牌已走過75年歷程。為了慶祝品牌75周年的重要里程碑，Onitsuka Tiger的展覽於現時至8月25日在東京舉行。在盛大開幕前夕，韓國演員蔡鍾協、台灣影星劉以豪、新加坡時尚達人Yoyo Cao和菲律賓名媛 Heart Evangelista，均出席是次開幕活動，演繹不同Onitsuka Tiger的時尚風格。

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東京舉辦Onitsuka Tiger 75週年紀念活動

在東京舉辦的「Onitsuka Tiger 75周年紀念活動」旨在表達當下Onitsuka Tiger的形象，並展示其邁向100周年的遠見。該活動將展示75雙Onitsuka Tiger具歷史意義的鞋款，每雙鞋都有獨特的故事，以此向顧客展示過去75年品牌的累積與新的理念。當中包括品牌首推出的鞋款、定義並改變時代的時尚鞋款，以及帶領品牌衝出日本，在海外市場打開知名度的鞋款。

展覽還將展示由Onitsuka Tiger靈感創作的藝術品世界首映展，以及使用全電腦圖形、XR技術和動作捕捉創作的Onitsuka Tiger全球店舖短片巡禮，還有展示最新的設計系列。此外，活動還將推出五款75周年紀念鞋款，首次向訪客展示重新設計的現代版本，這些款式均代表Onitsuka Tiger誕生、跳躍、挑戰和演進。


活動期間：2024年8月9日 (星期五)至2024年8月25日 (星期日)

開放時間：上午11:00至下午7:00（最後入場時間：下午6:30）

*最後一天展期 8月25日(星期日)，活動將由上午11:00至下午5:00，最後入場時間為下午4:30。

地址：日本東京都澀谷區神宮前6-14-2

入場費：免費（已預約入場參觀者，將作優先考慮）

*每人僅限一次入場和預約。

*請注意，展覽期及開放時間或有可能調整。詳細信息請訪問活動網站。

預約方式：請確保您已在智能手機上安裝了Onitsuka Tiger官方應用程式，以確保成功預約展覽。公眾可於2024年7月16日(星期二)起透過Onitsuka Tiger官方手機程式內進行預約。

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