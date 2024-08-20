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傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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台灣有醫生指出「包餡食物」非常傷腎，並盤點5大高危食品。

【慢性腎衰竭／腎衰竭／洗腎／三高／高血壓／高血糖／糖尿病／高血脂／飲食習慣／高熱量／包餡食物／傷腎食物】台灣有「洗腎王國」之稱，當地約12%人口罹患腎病，洗腎人數更是全球第一。有醫生就指出，造成慢性腎衰竭的主要原因其實在於三高，亦即高血壓、高血糖及高血脂（高膽固醇），並盤點5大傷腎的「包餡食物」，其中不少人愛吃的水餃及鍋貼皆有上榜。

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綜合台媒報道，當地腎臟醫學會《2021腎病年報》曾推估洗腎人數突破9萬人，且有逐年遞增的趨勢。由於腎病初期症狀並不明顯，患者容易在不自知的情況下演變成末期腎病，甚至因此危害性命。衛福部彰化醫院副院長、腎臟科醫生陳殷正在接受媒體訪問時就指出，除了肥胖、吸煙及不當使用藥物等因素之外，與腎病最相關的風險因素便是三高；根據2022年台灣腎病年報，有近8成洗腎患者在洗腎前一年罹患高血壓，另有4成罹患糖尿病，3成罹患高血脂。

腎臟科醫生洪永祥近日亦在其個人Facebook專頁發文，表示造成慢性腎衰竭的最常見原因正是高血壓、糖尿病及高血脂等，這些代謝症候群相關疾病會破壞腎臟功能，造成腎臟細胞損傷，無法有效清除體內代謝廢物及水分。

而在飲食方面，他就指出高油、高鹽、高糖、高熱量的食物往往是「傷腎大魔王」，並特別提到包餡食物的危害，直言澱粉與五花肉皆為高熱量食物，「當澱粉緊密包著五花肉，一點油脂都不漏掉，完全吃進肚就超級傷腎」。

洪永祥列出以下5種高危的包餡食物，表示自己在門診時經常遇到一些患者，在吃了這些食物後腎功能大幅往下掉。

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他最後提醒市民，平時應盡量少吃上述5種包餡食物，並且可以多吃一些燙青菜，增加膳食纖維，減少飽和油脂與熱量的攝取。

更多相關報道：腎臟健康｜食多啲菜=健康？女子狂食菜致腎衰竭　醫生：5種菜最傷腎忌吃太多

早期腎病5大先兆

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

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7類人屬於高危群組

除了留意表徵，她亦建議可以留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

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