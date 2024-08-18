靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴身教女兒首要戒囉嗦

▲ 朱茵自認嚴母，但都有溫柔一面，會盡量多陪伴女兒，一同成長。

【朱茵/冼老師/反起跑線聯盟2/黃貫中/黃鶯】《反起跑線聯盟2》承接上一季劇情，樂悠悠七小福由幼稚園升上小學，面對新一輪嚴厲和高壓的教學挑戰。劇集向來反映香港矯枉過正的教育制度，深受大眾歡迎，劇中飾演冼老師的朱茵，以一副嚴師面貌登場，對學生習字的一筆一劃也有嚴格要求，而現實中的她，自認是嚴厲媽媽，但也會展現溫柔一面，對女兒事事親力親為，陪伴她一同成長。

▲ 朱茵相隔13年拍攝港劇《反起跑線聯盟2》。（越玲瓏攝）

反起跑線聯盟2｜留港拍劇 女兒探班陪伴



已有13年沒有拍攝香港劇集的朱茵，相隔多年再次在香港觀眾眼前出現，她坦言是被劇本和角色所吸引，「劇本本身有趣，加上冼老師的角色很立體。」對於詮釋角色，她雖然以往從未演過老師，但作為媽媽，經常與不同老師接觸，因此她將過往與老師的交流，用作揣摩角色，「由我小時候，到我女兒要讀書，一直都接觸很多不同的老師，所以我有很多可以取材的東西，來設計這個角色。」

除了劇本吸引外，決定拍攝的原因還有陪伴女兒。朱茵表示，女兒正值需要陪伴的成長期，恰好劇集在港拍攝，便擁有更多時間陪伴女兒，也讓她有機會了解自己的工作。

我會讓她參與我的工作，不是讓她走到幕前，是她陪伴我。她之前探班時，看到我的演出會會心微笑，代表她真的在欣賞，看著媽媽做事。

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反起跑線聯盟2｜朱茵嚴師形象被打「交叉」



曾做兒童節目的朱茵，也是首次與一班小朋友連日「困獸鬥」拍攝，雖然間中出現混亂情況，但她大讚身邊幾位小演員都非常專業，講任何對白都表現出色。她特別提到一場戲，劇中飾演孫仔的張晉樂頂撞冼老師，雖然現實中的他並非這種性格，但依然演得非常到位。除了交足戲外，令朱茵感到意外的是，小演員們還會反過來提醒她的對白，「他們都會看我們的對白，有時我們說錯，他們便會指正，提醒我們。」

▲ 《反起跑線聯盟2》幾位小演員的演出非常專業。（越玲瓏攝）

一班小演員面對鏡頭可以充分發揮，但對著冼老師他們卻都感到害怕。飾演新角色Julia的李莉和飾演羅仔的孫詠軒一致認為冼老師既嚴謹又兇惡，「默書都要求100分」。而飾演孫仔的張晉樂更表示，冼老師不論在默書或功課上都有嚴格的要求，「字詞穿了一點頭會被打交叉」，反指學校老師比冼老師溫柔，即使做錯也只會出現一剔一點，不會劃上大大的交叉。



儘管冼老師嚴格的一面被他們打上「交叉」，但都有「打剔」給滿分的時候，飾演牢騷女的林靖盛讚：「很難找到像冼老師那麼漂亮的老師」，一旁的朱茵隨即燦笑。戲內是靚靚老師，戲外的朱茵更是溫柔體貼，不時會請他們吃小食，「有時吃豬腸粉，有時吃甜品，吃過不停，甚至導演都會停機，叫我們食下午茶。」

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反起跑線聯盟2｜陪伴女兒長大 朱茵既喜又悲



現實中，作為媽媽的朱茵沒有冼老師的嚴厲，最重視與女兒黃鶯的相處。朱茵形容自己是親力親為的媽媽，即使工作忙碌，也會抽時間陪伴女兒，「無論去玩、做手工、買東西，我都會在旁，因為陪伴是最重要」。兩母女不時會做手飾耳環，又會與老公黃貫中（Paul）三人一起到戲院看電影、逛CD店，一家3口溫馨的親子時間，也是相互理解的機會。

因為爸爸媽媽都做這一行，所以要告訴她，要尊重和支持我們的行業，讓她了解我們的工作。

女兒累積的一點一滴，朱茵最開心是見證她不斷進步，但同時也為其成長感到失落，她指兩人做手工時，不時也會主動幫忙，或收到女兒的求救，直到聽見她拒絕自己時，才明白要「放手」。

她說不用的時候，有點開心，因為長大了，但都有些失落，好像不需要我了。

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反起跑線聯盟2｜自認嚴母 助爸爸出手教女



面對孩子成長，夫妻二人總會各自擔任不同的角色，朱茵坦承是嚴格的一方，對女兒會有要求，例如平日裡必須同坐餐桌吃飯，「我會要求一起吃飯，不可以我們已經吃到一半，你還在做你的事。」可是，朱茵也無奈女兒現在長大後，即使知道「家規」，也會先完成眼前的事。

▲ 朱茵自認嚴母，不時要幫老公黃貫中出手教女。（朱茵IG圖片）

管教上，她又笑言老公黃貫中有時是豬隊友，「我們在戲院，四周的燈已經黑起來，但女兒還在看手機，我說『壞眼了，不要看了』，正當我說完不久，就發現我老公也在看手機，這就是我們的分歧。」為了不讓同類事情出現，她都要先確認Paul在做好榜樣，才會開口。



「嚴母」角色不易做，朱茵有時也要幫老公出手，她指老公較少說女兒的不是，所以教女時就需要幫忙，「老公有時訓話不夠力度，女兒聽不入耳，就要我出手。」不過提點太多，難免會變成囉嗦，所以朱茵也督促自己，適當時要「收口」。

當我提到第三次，就會見到女兒相當不耐煩，所以我不能提點太多，要忍口，始終不是軍訓，我要小心不可以太嚴厲，始終都要有樂趣。

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反起跑線聯盟2｜女兒遺傳音樂細胞 踏反叛期衍獨立想法



子女的反叛期，父母要提醒自己要適量提點外，也要將提出要求，變成滿足要求。今年12歲的黃鶯，也開始踏入反叛期，有自己的想法，朱茵指女兒以往會聽爸爸喜歡的音樂，但現在則偏好歐美歌，變相兩人聽歌時要「排隊」，「坐車時，播完爸爸想聽的歌曲後，下一首女兒便會開口『這一首到我播了』，不像以往只聽我和爸爸喜歡的歌。」



黃鶯除了喜歡聽歌外，也有學小提琴，對音樂的喜愛，朱茵指應有受到爸爸的遺傳，不過對於未來會否入行發展，她希望待女兒長大後再決定，認為當下是認識自我的時期，待她先建立正確的價值觀後，便會放手讓女兒自己選擇未來道路。

做童星就不了，我覺得入行要再成熟些，在一個沒有外界影響的情況下，讓她自由自在地選擇。

▲ 朱茵讓女兒自行決定未來發展方向。（越玲瓏攝）

化妝：Emma Lee

髮型：Kavi Yeung @ Myos

Sponsor : self-portrait

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