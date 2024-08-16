女性底氣｜住私家房生仔被男家親戚閑言閑語 港媽底氣十足反擊：我自己俾錢自己話事

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《BB來了》劇照

我絕不是女權分子，年輕時也是個戀愛腦。但我對現今提倡的女性獨立自主思想，也是舉手贊同的。

前幾天，有位正值盛年的金融工作女性向我吐苦水，覺得工作壓力大，做着超負荷而又只有討好別人的工作，人感覺疲憊，非常不快樂。我非常同情她的感受，也了解以她的家庭背景，大可以不必上班，做個少奶奶。我勸她快找些減壓的娛樂，下班了就放下工作的包袱，好好享受屬於自己的空間。現在的社會環境，有份豐厚收入的工作，實在也是一份福氣。更重要的，就是能夠實行經濟獨立。

我說：「活在當下是，歸納工作只是付出與回報，它給了你自由選擇生活質素的底氣。把艱難辛苦放在某個層面，那這門一關上，便是海闊天空。若底氣不存在於生活，你的當下便會變成苦難、悲哀。」

有沒有想到，悶了，去吃頓Omakase消消氣。心情好，又可以去東京轉一轉。喜歡櫥窗上的包包，想也不想，背着回家。手機掃一掃，見到喜歡的，馬上即按付款。以上這些動作，你若喜歡，就隨心所欲。不工作沒自己的收入，就不能有這份自在。花自己的錢，不用觀人臉色，不須在乎別人話裏的教誨。試過就知道有多美好，很難回頭。

記得有位女性朋友曾經講過一段，當年她生孩子的時候，男方親戚來探訪，跟她夫家長輩說：「邊個邊個生仔都係住大房，使乜住私家房唧？」女朋友跟這位親戚說：「因為我自己付錢，住甚麼房，我說了算！」底氣十足，令人快慰。

TOPick一分鐘
女人自強｜全職媽媽重投職場2大貼士　Son姐贈金句：捱得已經好有用

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撰文 : 顧紀筠 瞻情顧意

家庭教育 爸媽心聲 職場文化

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