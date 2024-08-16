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法證先鋒VI丨內地網民不滿阮嘉敏戲份多過黃宗澤　Mandy大方回應批評：會反思同改善

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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阮嘉敏大方回應網民批評。

2016年參加香港小姐並打入十強的阮嘉敏（Mandy）因為主持《東張西望》而被觀眾認識，憑住靚樣好身才及採訪表現勇猛被讚賞，獲封成為「東張女神」之一。

不過因為阮嘉敏對演戲有興趣，在2022年正式離開《東張西望》轉入戲劇組，當中在新版《十月初五的月光》演刁蠻千金、《靈戲逼人》怕醜四眼妹都有不俗口碑。

法證先鋒VI丨郭珮文處女劇遇男神黃宗澤緊張　林正峰與戴祖儀爭坐右邊位鬥貪靚

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法證先鋒VI丨阮嘉敏自認不足

阮嘉敏更參演TVB重頭劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》，在劇中一改形象演粗豪的差婆王靜，可是在內地卻引起討論，指阮嘉敏戲份比黃宗澤還多，而且又形容她的角色是「冷面神」不討好。

對此，阮嘉敏受訪大方回應網民批評，稱：「謝謝觀眾有收睇法證先鋒六，亦知道大家有留意我嘅演出，多謝大家畀咁多意見我。我盡量都有睇晒啲留言，我嘅演戲經驗暫時未係太多，仍然有好多不足之處，我會反思同努力改善。」

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