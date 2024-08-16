港產大熊貓丨市民：是期待已久的喜訊　建議改名「歡歡」、「喜喜」與父母同樣代表快樂

▲ （左起）Kaylie及Cyrus今日入園內玩遊戲贏得一隻熊貓毛公仔。（彭大偉攝）

香港首次有大熊貓寶寶出生，今日（16日）入海洋公園玩的市民都難掩興奮，形容是期待已久的喜訊，加上即將有大熊貓來港，可說是喜上加喜，希望龍鳳胎命名為「歡歡」和「喜喜」，與父母同樣代表快樂。有旅客就笑言一來港便有熊貓出生，十分有緣，希望日後再次到訪探望牠們。

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大熊貓盈盈昨凌晨誕下一對龍鳳胎，是首對「港產大熊貓」，加上中央即將向香港贈送新一對大熊貓，市民任小姐形容是喜上加喜，「等了很久，上次（盈盈出現妊娠症狀，但最終沒懷孕）有些失望，今次很開心。」

她亦形容「隻隻熊貓都鍾意」，且喜歡海洋公園所有動物，一有空便會入場；並說之前到日本、泰國等地旅行，都會特意前往動物園，是十足的動物愛好者。

Kaylie和Cyrus同樣喜歡大熊貓，今日更玩遊戲贏得熊貓毛公仔，滿載而歸。Kaylie稱過去曾在成都讀書，當地有很多熊貓，加上大熊貓保護研究中心都江堰基地及卧龍中華大熊貓苑神樹坪基地因由香港援建，免費開放予港人參觀，故不時到基地參觀。

Kaylie又形容到訪海洋公園探訪熊貓的次數「多到數唔晒」，希望熊貓龍鳳胎的名字可由市民投票得出。Cyrus就形容大熊貓非常可愛，「是熊貓都鍾意。」

市民林小姐亦說喜歡大熊貓，未來有機會將再到海洋公園與熊貓寶寶見面。至於龍鳳胎的名字，她建議叫「歡歡」和「喜喜」，與父母「樂樂」和「盈盈」同樣代表快樂。

來港旅遊3日的佛山旅客李小姐，與女兒一同到海洋公園遊玩，形容自己本身很喜歡大熊貓，之前曾特意到四川探訪牠們，故得知熊貓龍鳳胎在香港出世感到十分興奮，建議牠們取名為「吉祥」和「如意」，寓意有好兆頭。

她又指，未曾見過熊貓寶寶，所以希望未來再來海洋公園與牠們見面，「昨晚抵埗後看新聞得知香港首次有熊貓出生的消息，剛好撞正來旅遊，覺很有緣，一來到就生了。」

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記者：梁薾心