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港產大熊貓｜楊潤雄：港產熊貓龍鳳胎將繼續留港　中央贈送大熊貓目標9月底前由國泰運抵香港

社會

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（16日）在四川見證中央向香港特區贈送一對大熊貓的合作協議書簽署儀式，落實一對大熊貓赴港安排，傍晚返抵香港見記者。他形容新一對大熊貓身體健康，待完成內地隔離程序，目標可在9月底前由國泰航空運抵本港，稍後再完成在港隔離及適應，估計在12月可以跟市民見面。

早前有消息指一對大熊貓將於9月26日來港，被問到大熊貓實際抵港日期，楊潤雄說需視乎檢疫時間及實際情況，運抵本港亦需再進行一個月隔離，其後一個月讓大熊貓適應新環境，估計12月可以跟香港市民見面，但仍需視乎實際情況而定。

至於昨日凌晨在港誕下首對「港產大熊貓」，楊潤雄表示，牠們會繼續留在香港，連同「盈盈」、「樂樂」及即將抵港的一對大熊貓，海洋公園將同時有6隻大熊貓，長遠需要再增設新的場館設施。

楊潤雄相信會有足夠時間作準備，因大熊貓由初生直至大約兩、三歲，仍可跟父母在同一環境生活，未來一、兩年可就長遠如何安排6隻大熊貓的居住生活環境作出適當安排。

香港海洋公園主席龐建貽表示，最近幾個星期已派員認識及照顧即將來港的大熊貓，冀幫助牠們順利適應香港環境，園區內的香港賽馬會四川奇珍館正進行改善提升，未來希望在教育展示內容方面，讓市民及遊客有新體驗，另正跟保育機構及商業單位商討合辦相關體驗活動。

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