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港產大熊貓｜龍鳳胎加護箱爬行及飲奶相片曝光　盈盈生產過程絕密影片公開

社會

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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海洋公園今日公開港產大熊貓BB多張生活照。（海洋公園Facebook圖片）

2007年來港的一對大熊貓「盈盈」和「樂樂」於周四（15日）凌晨誕下一對龍鳳胎，亦是首對「港產大熊貓」。

海洋公園今日公開港產大熊貓BB多張生活照，拍攝到BB在工作人員協助下透過奶樽飲奶，以及在加護相爬行的情況。

盈盈樂樂︱盈盈克服9年前流產高齡誕龍鳳胎　4大原因居港熊貓難懷孕 

同時，園方已為一對大熊貓寶寶在多個社交平台開設專頁，披露牠們的最新生活照，最新上載在19歲生日前一天生育的「高齡產婦」盈盈生產過程的絕密影片

園方在Facebook表示，由於雙胞胎BB出生第一個月是比較敏感時期，形容新生嬰兒狀況非常脆弱，需要時間穩定狀況，公園護理及獸醫團隊，以及熊貓中心專家已經24小時加護照顧。

點擊圖片放大

更多盈盈樂樂大熊貓報道，即睇：

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