港產大熊貓丨龍鳳胎收水期是關鍵　盈盈高齡產婦產子屬「奇蹟」

▲ 海洋公園主席龐建貽（右）及祝效忠（左）交待大熊貓龍鳳胎最新情況。(彭大偉攝)

今日（16日）迎來19歲生日的大熊貓盈盈，昨凌晨誕下一對龍鳳胎，是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓，亦是首次有大熊貓在香港開枝散葉。海洋公園今傍晚晤傳媒，表示龍鳳胎體重較一般熊貓寶寶的平均值低，加上出生首4日是「收水期」，體重會進一步下降，屬生存關口，團隊會全天候照顧牠們。

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海洋公園主席龐建貽形容，熊貓寶寶誕生是奇蹟，形容或許是港隊運動員在巴黎奧運贏得雙金和雙銅帶來了更多幸運，希望市民可以一起參與為龍鳳胎改名，亦盼熊貓誕生為香港每個角落帶來歡樂、喜悅和運氣。

龍鳳胎依出生次序為重122克的雌性及112克的雄性大熊貓寶寶。海洋公園動物及保育部主管祝效忠指，一般熊貓寶寶的平均體重為130至150克，故龍鳳胎的體重較輕，其中姊姊出生後亦體溫偏低、叫聲弱及進食不穩，屬「非常脆弱 」。

他又指，熊貓寶寶出生後首4日為「收水期」，體重會進一步下降，屬生存關口，希望過後體重會持續上升、進食變得穩定。而盈盈生產後很累，現時大部分時間都在休息，希望牠盡快恢復體力。

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對於盈盈生產前未有其懷孕的消息公布，他解釋大熊貓一般在3月發情，期間只有數天，且不論是否懷孕都可能出現食欲降低、疲倦等徵狀，護理人員最快要在大熊貓生產前14天才可通過超聲波檢驗確認。不過，盈盈懷孕期間比較敏感和煩躁，即使以往經過訓練，亦難配合進行超聲波檢測，故團隊確認牠懷孕時，而距離其生產時間僅剩餘1至2日。

大熊貓19歲已相等於人類57歲，祝效忠稱，19歲大熊貓成功生產並不容易，會遇到不夠生產體力、乳水不足等問題，加上盈盈沒有當母親的經驗，龍鳳胎目前有團隊照顧，之後會再評估盈盈是否可很好照顧牠們。

他希望熊貓寶寶能早點和公眾見面，但強調目前最重要是照顧好牠們，助健康發育，公園適時會在社交媒體上公布進一步消息。

根據國際法及合作協定，在海外出生的大熊貓須在2至4歲時回國，但港澳台不受有關限制，熊貓沒有到期即要歸還的問題，所繁衍的後代亦可留在當地成長。不過，盈盈及樂樂在2015年加入「全國大熊貓繁殖計劃」，盈盈的首胎及其後單數胎兒會交予香港，雙數胎兒則交予內地，外界一度擔心盈盈今次誕下雙胞胎，或面臨骨肉分離。但祝效忠帶來好消息，指大熊貓寶寶都是在港出生，因此牠們都是屬於香港。

另外，中央向香港贈送的新一對大熊貓，有望於9月26日抵港，屆時海洋公園將共有6隻大熊貓，園內是否有足夠空間容納、需否擴建熊貓館？龐建貽表示，公園有兩個熊貓館，兩隻新熊貓會入住佳佳和安安的舊居，盈盈、樂樂則繼續留在「大熊貓之旅」。而雙胞胎首兩年會安排與媽媽一起居住，兩年後則再作打算，相信在不久將來會有新設施。

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記者：梁薾心