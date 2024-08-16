議員開支｜張宇人為23條花10萬聘顧問「獻計」　程介南任尚海龍顧問

▲ 立法會議員可以常設或非常設方式聘用顧問。（資料圖片）

立法會議員可以常設或非常設方式聘用顧問，本報翻查議員申報紀錄，發現單計今年上半年，至少28位議員曾使用顧問服務（見表）。其中，自由黨張宇人為23條立法花10萬元聘顧問獻計；保險界陳健波則月花9萬元使用三個顧問服務。經補選當選的選委界尚海龍則聘前立法會議員程介南為其「過招」。

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根據申報紀錄，過去半年，有使用顧問服務的28個議員，費用介乎每月3000至9萬元不等，其中5人是因個別項目而使用顧問服務，包括張宇人，他3月時則申報，為基本法23條立法工作，用10萬元聘用顧問服務。他當時是23條法案委員會委員，顧問服務包括：資料蒐集；細讀和研究23條諮詢文件；在法案委員會提供專業協助，包括但不限於即時監察會議(real time monitoring of meeting)和起草問題，準備二讀、三讀發言等，由1月1日起直至23條立法完成。張宇人和其他三位自由黨議員一樣，本身有常設顧問，價格不一，張月付3萬元。

月花9萬聘顧問服務 陳健波：前員工由全職減薪變顧問

大多議員僅使用一個顧問服務，陳健波近幾個月則聘用三個顧問服務，各需2萬、3萬和4萬，共9萬元一個月。根據申報紀錄，陳健波本身有四個固定職員，被問到為何仍要聘用三個顧問服務？陳健波回應指，其中一間是顧問公司（2萬），一直有用，提供公關策略服務；另外兩人，分別是自己前員工（3萬）及資深保險界從業員（4萬），其中，前員工屬工作調動，由全職變成顧問形式，已是減薪，7月已停用，顧問服務費會是6萬元一個月。

陳健波：資深保險從業員任顧問 助處理保險業訴求

至於最貴的資深保險界從業員，陳健波則指，該人已退休，但若要全職聘用該人月薪需十多萬。該人主要協助處理跟進、解決保險界訴求，跟進所有保險議題，包括保險界研究如何精簡保監監管程序，調查及解決的士和勞工保險詐騙的事情，負責聯絡保險公司，收集意見，撰寫建議書。他認為，聘用該顧問後，處理保險業訴求快了很多，很有價值。

另外，尚海龍以4萬元一個月聘用程介南任顧問。他回應查詢時表示，程介南有多年媒體和從政經驗，自己遇到問題會諮詢程，一直保持緊密溝通，以程超過30年經驗，價錢合理。他透露，程早前在鳳凰衛視電視節目邀請他，溝通過程中，覺得程經驗豐富，從而希望向他學習。程介南現為鳳凰衛視香港台主持人。

議員所需顧問服務各異，其中，選委界管浩鳴在5月時申報6000元的顧問服務，是3至4月的資料服務費用，每條內容1000元，包括「社福界須學好『總體國家安全觀』」、「總理工作報告增信心鼓幹勁」和「美西方抹黑23條立法意在阻遏中國發展」。A4聯盟林素蔚在6月時申報15000元的顧問服務包括：擬備發還開支的申請表格；進行網路銀行轉帳應付帳款結算流程；準備支票以進行應付帳款結算；擬備林素蔚的保險索償表格。

立法會議員顧問服務開支

因應個別項目使用顧問服務

張宇人／100,000

謝偉銓／41,800

周文港／35,600

周浩鼎／8,000

劉業強／3,000 恆常使用顧問服務

陳健波／90,000

林筱魯／60,000

朱國強／52,500

林新強／50,000

易志明／48,000

尚海龍／40,000

黃錦輝／40,000

邵家輝／32,000

張宇人／30,000

陳仲尼／30,000

劉國勳／30,000

陳沛良／20,000

何俊賢／26,000

李惟宏／25,000

吳傑莊／25,000

陸瀚民／25,000

鄧飛／18,500

陳祖恒／17,800

林素蔚／15,000

梁文廣／12,000

陳勇／14,810

李鎮強／8,000

馬逢國／7,500

管浩鳴／6,000 註：上述金額根據議員最新申報月份列出 資料來源：議員申報資料

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