官員回應｜長文批媒體報道集中未就業人才比例　孫玉菡：只見樹木不見森林

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

香港高才通人才服務協會和教聯會昨日發表來港人才的家庭經濟、就業及子女教育等情況的調查結果。勞工及福利局局長孫玉菡今日在社交平台指，留意到媒體對調查結果的報道，多集中於未就業的人才比例，認為這樣的詮釋有所偏頗，是「只見樹木不見森林」。

這份由高才通人才服務協會和教聯會於7月進行的問卷調查，就家庭子女情況、就業情況，成功訪問597人；就住房情況、家庭收入、支出等成功收回368份問卷。結果發現，大約五分一（129人）來港人才暫時沒有工作，已就業者，多從事金融、創科、金融科技、商貿和專業服務，其中金融業佔22%。調查又發現，高達86.4%人才家庭選擇租樓，僅8.7%家庭選擇置業。

孫玉菡在社交平台稱，自己從協會調查的結果看到的是一個不同的影像。「有接近八成人才已經在港就業，而這些人才的家庭收入頗高，有68%超過5萬元，超過10萬元則有32%，20萬元或以上亦有15%，遠高於全港家庭每月收入中位數（3萬元）。已就業人才多從事金融業、創科/金融科技及專業服務等。」

入境處嚴格把關 確保符合要求者才獲續簽

孫玉菡說，從調查資料可看出，來港人才背景優秀，具市場競爭力，有助豐富香港人才庫，對本地經濟有實質貢獻。又提到人才辦提供的多項服務和反響。

孫玉菡強調，經不同計劃入境的人才在續簽時須提交本地受聘或開辦或參與業務的證明，重申入境事務處會嚴格把關，確保只有符合要求的人才方可獲得續簽。

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