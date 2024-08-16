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港產大熊貓丨6隻大熊貓為公園注強心針　主席龐建貽料可增加收入

社會

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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海洋公園主席龐建貽（右）表示，6隻大熊貓為公園注強心針，料可增加公園收入。（彭大偉攝）

海洋公園早年獲政府撥款渡過難關，由主題公園轉型為動物保育角色。今次適逢港產大熊貓龍鳳胎出生，加上中央將送多一對大熊貓來港，業界形容為「喜上加喜」。海洋公園主席龐建貽今晚（16日）直言，接連好消息令公園上下感到振奮，如同打下一支強心針，將會把握機會，加強同其他商業機構合作，相信大熊貓可為海洋公園增加收入。

大熊貓樂樂和盈盈來港17年，2011年首度自然交配，經過13年繁育之路，盈盈樂樂終於在19歲前後榮升父母，一家四口加上早前中央宣布送贈新一對大熊貓來港，6隻大熊貓將令海洋公園變得相當熱鬧。

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借鏡南韓及日本等地的大熊貓「明星」，早前才送回內地的「福寶」在南韓有「福公主」稱號，當地更舉辦旅行團去四川探望「福寶」；同樣早前由日本送返內地的大熊貓「香香」，也是日本民眾的「掌上明珠」，每年吸引不少遊客專程入場探望。

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海洋公園將有6隻大熊貓，料可增加公園的人流及商機，但外界擔心養育大熊貓開支不少，關注其財務狀況。海洋公園主席龐建貽表示，公園近來人流很好，疫情後公園的財政狀況穩健；他指，大熊貓帶來的每個商機都會考慮。

他指，中央贈港兩隻大熊貓，同時有一對港產大熊貓出生，令人好振奮，亦為公園員工打下強心針，相信有助增加入場人數，他亦有信心與其他單位及商業機構合作，有望增加公園收入。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，期望公園借助大熊貓IP產業鏈，發展旅遊及促進經濟，建議推出「大熊貓研學遊」吸引旅客訪港。教育界立法會議員朱國強建議舉辦大熊貓大使比賽，勝出學生可近距離接觸大熊貓，了解保育工作。

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