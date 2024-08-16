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議員開支丨同顧問公司同條款收費有異　劉國勳：因服務時間、工作量、形式不一

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 15 小時前

最後更新： 1 小時前

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多位議員使用同一間顧問公司。（資料圖片）

多位立法會議員使用同一間顧問公司，如陳健波、陳沛良、劉國勳便使用同一間顧問公司，服務條款一樣，不過劉國勳多付1萬元。林筱魯亦較其他議員多付約3萬元，服務則多一項：派員提供議助服務。

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根據申報紀錄，使用同一間顧問公司的陳健波、陳沛良和劉國勳，服務內容都是提供社交媒體內容、新聞有關事宜（press relations matters）、以及就與立法會問題相關事宜向議員提供建議，但劉國勳每月要付3萬元，陳健波和陳沛良只要2萬元。劉國勳回應查詢時解釋，是服務的時間，工作量，形式都不一樣所致。

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林筱魯、陳仲尼、吳傑莊和陸瀚民同使用另一間顧問公司，價格各異，吳傑莊和陸瀚民月付25000元，陳仲尼月付3000元，三人服務內容一樣，月付60000萬元的林筱魯，則多一項服務，即派員提供議助服務，包括撰寫發言稿，為林筱魯參加會議作準備工作。林筱魯表示，是他特別要求那間公司，提供一個人選，非全職，但差不多是隨傳隨到，形容「具機動性」。

使用同一間顧問公司，會否擔心資料互通問題？林筱魯說，自己以往是做顧問工作，顧問公司一定有不同的「防火牆」，亦有規矩，接新客的時候，如果有擔心有所謂利益衝突的時候，通常都會說一聲。

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