  • 27°C
香港時間 : 2024817日 (六) 12:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

姊弟戀丨菊梓喬吳保錡被揭玩地下情　Poki到Hana香閨過夜得火熱

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

傳前「星夢一姐」菊梓喬與ERROR成員保錡（Poki）譜「姊弟戀」。

【菊梓喬/吳保錡/姊弟戀/ERROR】菊梓喬與吳保錡譜「姊弟戀」？有傳媒指，現年37歲的前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）有新戀情！菊梓喬在今年初離開TVB外，個人感情亦去舊迎新，她在早前已在公開活動放風渴望找男友，更與緋聞男友吳卓羲劃清界線，表示有幾位追求者，。

而有人向媒體爆料指，目睹現年33歲、ERROR成員保錡（Poki）常到菊梓喬的荃灣香閨過夜，似乎展開「姊弟戀」。

萬年｜菊梓喬剖白離巢原因　Hana不再執著獎項：俾個like我就可

點擊圖片放大
+16
+15

噓寒問暖攻破芳心

二人似「大纜都扯唔埋」，但其實二人是佛教大光慈航中學的師姐弟，據悉二人因為講做gym話題而結緣，女方在的腳在去年受傷，近年熱衷跑步的保錡常噓寒問暖，還教菊梓喬做強化腳部運動，結果攻破女神芳心。

而保錡在去年8月被發現與電競KOL陳雪聰（蔥蔥）穿情侶裝行街，但蔥蔥最近在社交網放負似暗示被分手。在7月初，菊梓喬穿上墨綠色長袖衫在社交網拍片宣傳新歌《萬年》，而保錡亦曾穿過同一件衫。

其實二人近月不時在社交網互相點讚對方發文，而且保錡在上月出席活動曾公開示愛，揚言一向鍾意菊梓喬，是他心目中的女神大讚對方「高貴，可愛，有型，有才華。」，而且保錡把社交網頭像換了菊梓喬愛用的綠色心心，似在宣示主權表示已將女神私有化。

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

萬年｜菊梓喬剖白離巢原因　Hana不再執著獎項：俾個like我就可
16:32 2024/06/16
萬年｜菊梓喬剖白離巢原因　Hana不再執著獎項：俾個like我就可
聲夢小花︱Yumi以全班第一告別中學生涯　鍾柔美忠粉保錡再出動撩女神【多圖】
13:51 2024/06/24
聲夢小花︱Yumi以全班第一告別中學生涯　鍾柔美忠粉保錡再出動撩女神【多圖】
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
19:06 2023/08/02
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】

你可能感興趣

萬年｜菊梓喬剖白離巢原因　Hana不再執著獎項：俾個like我就可
16:32 2024/06/16
萬年｜菊梓喬剖白離巢原因　Hana不再執著獎項：俾個like我就可
聲夢小花︱Yumi以全班第一告別中學生涯　鍾柔美忠粉保錡再出動撩女神【多圖】
13:51 2024/06/24
聲夢小花︱Yumi以全班第一告別中學生涯　鍾柔美忠粉保錡再出動撩女神【多圖】
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
19:06 2023/08/02
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
菊梓喬 吳保錡 吳卓羲 娛樂人物職業 緋聞 歌手 Error ViuTV 香港開電視 TVB

最高瀏覽

東張西望丨「存三萬得三千」阿女不懸崖勒馬釀大錯　中大專家解構講大話心理分析自首原因
東張西望丨「存三萬得三千」阿女不懸崖勒馬釀大錯　中大專家解構講大話心理分析自首原因
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
抗癌勇士丨前港姐吳文忻公佈乳癌復發　擴散至淋巴腺要進行免疫治療
抗癌勇士丨前港姐吳文忻公佈乳癌復發　擴散至淋巴腺要進行免疫治療
癌症殺手｜45歲以下患癌新症暴增　癌症醫生揭1種食品成最大元兇：超過30種疾病與之相關
癌症殺手｜45歲以下患癌新症暴增　癌症醫生揭1種食品成最大元兇：超過30種疾病與之相關
法證先鋒VI丨內地網民不滿阮嘉敏戲份多過黃宗澤　Mandy大方回應批評：會反思同改善
法證先鋒VI丨內地網民不滿阮嘉敏戲份多過黃宗澤　Mandy大方回應批評：會反思同改善