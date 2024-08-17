姊弟戀丨菊梓喬吳保錡被揭玩地下情　Poki到Hana香閨過夜得火熱

▲ 傳前「星夢一姐」菊梓喬與ERROR成員保錡（Poki）譜「姊弟戀」。

【菊梓喬/吳保錡/姊弟戀/ERROR】菊梓喬與吳保錡譜「姊弟戀」？有傳媒指，現年37歲的前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）有新戀情！菊梓喬在今年初離開TVB外，個人感情亦去舊迎新，她在早前已在公開活動放風渴望找男友，更與緋聞男友吳卓羲劃清界線，表示有幾位追求者，。

而有人向媒體爆料指，目睹現年33歲、ERROR成員保錡（Poki）常到菊梓喬的荃灣香閨過夜，似乎展開「姊弟戀」。

萬年｜菊梓喬剖白離巢原因 Hana不再執著獎項：俾個like我就可

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噓寒問暖攻破芳心

二人似「大纜都扯唔埋」，但其實二人是佛教大光慈航中學的師姐弟，據悉二人因為講做gym話題而結緣，女方在的腳在去年受傷，近年熱衷跑步的保錡常噓寒問暖，還教菊梓喬做強化腳部運動，結果攻破女神芳心。

而保錡在去年8月被發現與電競KOL陳雪聰（蔥蔥）穿情侶裝行街，但蔥蔥最近在社交網放負似暗示被分手。在7月初，菊梓喬穿上墨綠色長袖衫在社交網拍片宣傳新歌《萬年》，而保錡亦曾穿過同一件衫。

其實二人近月不時在社交網互相點讚對方發文，而且保錡在上月出席活動曾公開示愛，揚言一向鍾意菊梓喬，是他心目中的女神大讚對方「高貴，可愛，有型，有才華。」，而且保錡把社交網頭像換了菊梓喬愛用的綠色心心，似在宣示主權表示已將女神私有化。

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