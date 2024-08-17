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東張西望何伯丨新何太直播大罵何伯30分鐘　不滿丈夫透露行蹤：我忍受唔到你

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「新何太」在直播時猛鬧何伯。

因為上TVB《東張西望》而成名的何伯及「新何太」近日又再新聞多多，上周五房署向何伯夫婦發信，要求何伯搬離「新何太」所屬公屋，否則會再發出搬遷通知書。

之後，何伯夫婦搬到酒店住，但被網民投訴而遭酒店趕走，夫婦二人轉陣地北上到深圳的酒店住。

東張西望何伯｜新何太突然賣口乖讚房署職員公道　認想離開何伯：但我老公愛我

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東張西望何伯丨怪責何伯洩露行蹤

一直熱衷開直播的何伯夫婦在昨日（8月16日）再在網上開播，該時間長達1小時55分鐘，但當中約半個小時是「新何太」狂鬧何伯。當中她怪丈夫暴露行蹤，稱：「你係咪又想我鬧呢？你又暴露咗自己喺邊？」被罵的何伯無奈稱：「唔係！」結果令「新何太」更火滾稱：「你唔係？」

可是何伯仍未醒目，「好衰唔衰」地回應：「人哋（網民）打晒啲字幕出嚟。」於是「新何太」罵道：「人哋打晒出嚟就要爆，你係咪想瞓街？」何伯著急稱：「唔係呀！老婆。」

「新何太」續說：「點解你咁樣講得就講，咁都忍唔住。由頭到尾發生啲咩我都知，（網民）打咩出嚟，你就回答，我即刻用個手踭話你唔知，你仲喺度否認？」然後她向何伯說：「你出街瞓，唔好再跟住我。你咁樣爆自己行蹤，激到我幾嬲，係咪想我同你離婚？」何伯求饒稱：「梗係唔係！」「新何太」表示：「唔係你就同我解決問題，唔好成日製造問題，我忍夠你啦！我受夠啦！」何伯無奈地稱：「我都話唔坐喺呢度。」

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東張西望何伯丨新何太毒罵丈夫

然後「新何太」繼續大罵：「我唔望你解決問題，你仲喺度製造問題。一日到黑就係呢樣嘢同你嘈，你都仲未生性。人哋搵你係黑粉，點解你要幫黑粉，透露我哋嘅行蹤。你咁樣即係點？點解你要仲黑粉嘅計謀。」何伯解釋表示：「我想同你講啱啱入咗𨋢，有個人揸電話時我都提醒你。」

接著「新何太」稱：「你再咁樣同我出街瞓，我忍受唔到你。黑粉就想睇住我同你互相殘殺，你果然每一下都中人哋計，你仲細個，你係3歲呀！你就嚟80歲啦，都係咁死蠢。你以前點搵食，你係食屎㗎！」期間何伯更害怕得一度用手遮面。

「新何太」以「打仗」作比喻斥責何伯若然上場打仗，必定好快「走」，但突然「新何太」稱有人撳鐘敲門結束直播，但她之後沒交代誰上門，有網民猜或是有人投訴因此惹來公安上門。

何伯及「新何太」當日因為上《東張西望》而成名。

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