運動員資助｜鄭泳舜：下月檢討資助機制　體院院長：公帑非無限資助須與成績掛鉤

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巴黎奧運後市民關注運動員的資助薪酬待遇。體育學院院長蔡玉坤指，運動員並非體院員工，由於以往不太重視體育，故希望透過提供資助令運動員可以發揮專長，期望外界不要將資助看成薪酬。

他指，現時對運動員的資助分6級，當中第6級約7000元的資助是「入門級」，門檻並不高，明白運動員以7000元資助難以維持生活，「我們當他們是一個學徒，我們會給食、住，大家都要看看支援是很全面性。其實我們每年經費差不多去到9億多10億，很多是我們請教練、醫療，每樣東西都是以運動員作重心，我們的支援所有東西都是向着運動員。」

蔡玉坤亦強調說，公帑並不是無限，處理資助一定要有機制及與成績掛鉤，亦以跆拳道代表盧蔚豐為例，指他在巴黎奧運前的資助約是第5級約1.1萬元，但在巴黎奧運奪得第7名的成績後，下年度資助已可提升至3.2萬元。

對於有運動員反映，不少人因資助不足而放棄離開。蔡玉坤指，如果有很多有潛質的運動員放棄，現時也未必能夠拿到這麼好的成績，又指精英運動員一定與比賽成績掛勾，精英培訓必也定會汰弱留強，始終金牌只有一個，有如「金字塔」，越上越高，料有不少人因數年亦沒有好成績，故考慮其他方面發展，如轉做教練等，強調會協助運動員做好生涯規劃。

體院副主席鄭泳舜在同一節目表示，體院會每4年檢討一次運動員的資助機制，預計下月開始檢視，會吸納社會意見，料明年初完成，明年4月實施。他說聽到外界的意見，認為要增加支援，亦希望整體可以為運動員提供向上流的機會，但由於涉及公帑要小心運用。

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