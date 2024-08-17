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嚴格控煙｜控煙酒辦尖沙咀酒吧打擊吸食水煙　發11張定額罰款通知書

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發布時間： 1 小時前

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控煙酒辦人員在酒吧進行執法工作。（衛生署提供）

衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）昨晚（16日）在尖沙咀打擊在禁煙區非法吸用水煙，控煙酒辦人員，包括便裝人員，在一間酒吧向非法吸食水煙者共發出11張定額罰款通知書。控煙酒辦指，會考慮向涉嫌違反協助及教唆吸煙罪行的酒吧經營者作出檢控，亦會就上述違例情況通知酒牌局。

衞生署指，會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動，過去1年共採取105次針對在禁煙區非法吸食水煙的行動，並向違例吸煙者發出145張定額罰款通知書，以及向違反其他相關罪行的店員及酒吧或食肆負責人發出74張傳票。
  
《吸煙（公眾衞生）條例》禁止任何人於法定禁煙區，例如酒吧或食肆的室內區域吸煙，任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品，包括水煙，不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款五萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。
 
此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。衞生署發言人呼籲酒吧／食肆負責人和場所管理人切勿協助任何人觸犯禁煙規定，或在禁煙區內向顧客提供水煙器具和煙草以作吸用。
 
發言人表示，水煙是吸煙產品，其所用的助燃物，如煤炭，在燃燒時會產生一氧化碳。一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如煤炭）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。
 

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