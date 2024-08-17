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張根碩患癌丨37歲張根碩自揭確診患甲狀腺癌　瞞病情1年才公布：很害怕

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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張根碩

現年36歲韓國男星張根碩在15年前憑人氣劇《原來是美男》爆紅，花美男形象當年擄獲萬千少女心，更獲得「亞洲王子」的封號。可是張根碩在昨日（8月16日）公布自己於1年前被診斷患甲狀腺癌。

張根碩在昨日於YouTube頻道上傳一條名為「大家好，我是張根碩，我有事要告白」的影片，他表示自己在1年前求醫時發現罹患甲狀腺癌，並在5月已做手術，而他也將自己動完手術後兩週的模樣記錄下來，可見他嘴中塞了紗布，嘴巴還是張不大。

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張根碩患癌丨盼給同路人勇氣

然後他表示隱瞞病情是因為怕大家擔心，同時坦言在手術後，稱：「超過8天都很害怕，身體不能動，也不能運動，甚麼都做不了」幸覆診時，醫生表示情況良好，這才讓他放下心中大石，決定將罹癌一事公告。最後，張根碩表示身體已恢復健康，並打算去濟州島旅行，讓粉絲安心。

此外據韓媒報道指，張根碩的經理人公司CRAFT42證實張根碩在去年10月診斷患甲狀腺癌，指：「他在與醫療人員討論後，進行了部分已預定好的行程，並於5月接受手術。手術順利完成已恢復健康。目前他正接受檢查並盡全力管理健康」

同時，公司表示張根碩之前不把病況公開，是想藉由自己正面積極的態度，給予正在度過艱難時光的人們鼓勵與勇氣。

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