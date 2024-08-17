內地古裝劇《大生意人》煞科 林夏薇開心與陳曉畢業後首合作
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
由視后林夏薇（薇薇）、陳曉、孫千演出的內地古裝劇《大生意人》在昨晚（8月16日）於微博官網宣布煞科，劇集順利完成拍攝，而薇薇亦在個人社交平台，分享今次拍劇的感受。
薇薇表示接拍《大生意人》非常有意義，除可以與同學兼好友陳曉在北京中央戲劇學院畢業後首次合作外，劇中的角色亦大有發揮。
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與陳曉屬中戲同學
她表示：「殺青快樂！這次拍攝真的非常有意義，因為我同陳曉終於⋯終於好同學畢業之後第一次合作了！！！而且仲要係古裝，仲要咁有發揮的角色。有一種完成心願的感覺，排戲時彷彿回到大學交功課的時候。除了老同學相聚又認識了很多新朋友，感謝導演張挺同所有台前幕後工作人員的照顧，真的好親切，後會有期！期待下一次的相遇！」
其實薇薇與陳曉是中央戲劇學院的同學，二人畢業後的友情多年來不變，每逢各自出劇，就算分隔兩地，仍隔空互相支持。
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