  • 28°C
香港時間 : 2024817日 (六) 17:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地古裝劇《大生意人》煞科　林夏薇開心與陳曉畢業後首合作

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

林夏薇與陳曉。

由視后林夏薇（薇薇）、陳曉、孫千演出的內地古裝劇《大生意人》在昨晚（8月16日）於微博官網宣布煞科，劇集順利完成拍攝，而薇薇亦在個人社交平台，分享今次拍劇的感受。

薇薇表示接拍《大生意人》非常有意義，除可以與同學兼好友陳曉在北京中央戲劇學院畢業後首次合作外，劇中的角色亦大有發揮。

視后丨林夏薇生日船P騷超Fit身段　群星老友到賀薇薇感謝丈夫細心安排

點擊圖片放大
+3
+2

與陳曉屬中戲同學

她表示：「殺青快樂！這次拍攝真的非常有意義，因為我同陳曉終於⋯終於好同學畢業之後第一次合作了！！！而且仲要係古裝，仲要咁有發揮的角色。有一種完成心願的感覺，排戲時彷彿回到大學交功課的時候。除了老同學相聚又認識了很多新朋友，感謝導演張挺同所有台前幕後工作人員的照顧，真的好親切，後會有期！期待下一次的相遇！」

其實薇薇與陳曉是中央戲劇學院的同學，二人畢業後的友情多年來不變，每逢各自出劇，就算分隔兩地，仍隔空互相支持。

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

皮膚護理｜林夏薇機上必敷面膜保濕　原來搭飛機護膚禁忌多？
18:44 2024/06/25
皮膚護理｜林夏薇機上必敷面膜保濕　原來搭飛機護膚禁忌多？
視后丨林夏薇生日船P騷超Fit身段　群星老友到賀薇薇感謝丈夫細心安排
16:23 2024/06/30
視后丨林夏薇生日船P騷超Fit身段　群星老友到賀薇薇感謝丈夫細心安排
視后丨林夏薇自家鑽石品牌面世　靚女老闆娘兼任代言人「事業心重」
20:05 2024/07/03
視后丨林夏薇自家鑽石品牌面世　靚女老闆娘兼任代言人「事業心重」

你可能感興趣

皮膚護理｜林夏薇機上必敷面膜保濕　原來搭飛機護膚禁忌多？
18:44 2024/06/25
皮膚護理｜林夏薇機上必敷面膜保濕　原來搭飛機護膚禁忌多？
視后丨林夏薇生日船P騷超Fit身段　群星老友到賀薇薇感謝丈夫細心安排
16:23 2024/06/30
視后丨林夏薇生日船P騷超Fit身段　群星老友到賀薇薇感謝丈夫細心安排
視后丨林夏薇自家鑽石品牌面世　靚女老闆娘兼任代言人「事業心重」
20:05 2024/07/03
視后丨林夏薇自家鑽石品牌面世　靚女老闆娘兼任代言人「事業心重」
林夏薇 電視劇

最高瀏覽

法證先鋒VI丨內地網民不滿阮嘉敏戲份多過黃宗澤　Mandy大方回應批評：會反思同改善
法證先鋒VI丨內地網民不滿阮嘉敏戲份多過黃宗澤　Mandy大方回應批評：會反思同改善
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
癌症殺手｜45歲以下患癌新症暴增　癌症醫生揭1種食品成最大元兇：超過30種疾病與之相關
癌症殺手｜45歲以下患癌新症暴增　癌症醫生揭1種食品成最大元兇：超過30種疾病與之相關
六指家族｜巴西一家14口擁12隻手指腳趾　罕病當天賦讚彈琴打波具優勢
六指家族｜巴西一家14口擁12隻手指腳趾　罕病當天賦讚彈琴打波具優勢
抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？
抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？