香港小姐丨胡美貽體驗巴西柔術「裸絞」箍頸　面露難色狂咳標眼水：Feel到個腦麻痹

▲ 胡美貽向洪永城、區永權講被「裸絞」的感受。

由洪永城、區永權任主持，靚女小花胡美貽（Nicole）、伍韻婷擔任外景主持的TVB資訊節目《瞬間直擊半小時》每集均搜羅熱爆網片跟觀眾分享。

前晚（8月15日）節目分享其中一條影片是一個小女孩以箍頸形式Back Hug爸爸，爸爸雖看似很平常的站起來，但數秒後即疑似失去意識連同女兒一同後仰倒地，幸好該爸爸昏迷約10秒後便甦醒過來，一場看似普通的父女親密接觸竟險成死亡遊戲。

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胡美貽被「裸絞」面露難色

為全方位了解片中主人翁當時遇到的危機，製作組派出胡美貽找來巴西柔術教練呂日彤（Leo）分析。Leo指，片中小妹妹誤以巴西柔術的「裸絞」勒住爸爸，之後Nicole親身上陣體驗被「裸絞」的感覺，只是短短1、2秒時間，Nicole已面露難色喊停，之後咳嗽不斷兼標眼水。

Nicole事後講感受謂：「我本身都好鎮定，佢一勒落嚟時我Feel到個腦開始麻痹，跟住就一片空白，短短2、3秒已經想休克咁。其實唔係好驚，因為教練都好專業，佢好充分解釋咗會喺安全情況下進行。」

節目播出後，Nicole的英勇表現和求真精神獲不少網友讚賞，指她雖然只是做實驗但仍相當瞓身，表現專業。

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一向搏命不嬌生慣養

現年30歲Nicole在2017年參加港姐入行，她的父親在美國營商、母親為醫生，所以本身家境不錯，但她工作卻很搏命。身材豐滿的Nicole當年主持《3日2夜》泳裝上陣大派福利，吸引不少宅男粉絲。

而當年J2台改革後，Nicole成為J2er後經常在該台主持節目，當中在《港女野人》要上山下水零怨言外，還表現出不俗毅力及有領導能力。在去年主持《阿媽唔信我去亞馬遜》內生吞活蟲，絕非嬌生慣養。

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