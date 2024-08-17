  • 28°C
香港時間 : 2024817日 (六) 17:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐丨胡美貽體驗巴西柔術「裸絞」箍頸　面露難色狂咳標眼水：Feel到個腦麻痹

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

胡美貽向洪永城、區永權講被「裸絞」的感受。

由洪永城、區永權任主持，靚女小花胡美貽（Nicole）、伍韻婷擔任外景主持的TVB資訊節目《瞬間直擊半小時》每集均搜羅熱爆網片跟觀眾分享。

前晚（8月15日）節目分享其中一條影片是一個小女孩以箍頸形式Back Hug爸爸，爸爸雖看似很平常的站起來，但數秒後即疑似失去意識連同女兒一同後仰倒地，幸好該爸爸昏迷約10秒後便甦醒過來，一場看似普通的父女親密接觸竟險成死亡遊戲。

香港小姐丨胡美貽被踢爆與林建岳兒子拍拖　Nicole首開腔回應秘撻林公子緋聞

點擊圖片放大
+8
+7

胡美貽被「裸絞」面露難色

為全方位了解片中主人翁當時遇到的危機，製作組派出胡美貽找來巴西柔術教練呂日彤（Leo）分析。Leo指，片中小妹妹誤以巴西柔術的「裸絞」勒住爸爸，之後Nicole親身上陣體驗被「裸絞」的感覺，只是短短1、2秒時間，Nicole已面露難色喊停，之後咳嗽不斷兼標眼水。

Nicole事後講感受謂：「我本身都好鎮定，佢一勒落嚟時我Feel到個腦開始麻痹，跟住就一片空白，短短2、3秒已經想休克咁。其實唔係好驚，因為教練都好專業，佢好充分解釋咗會喺安全情況下進行。」

節目播出後，Nicole的英勇表現和求真精神獲不少網友讚賞，指她雖然只是做實驗但仍相當瞓身，表現專業。

最新影片推介：

專題影片
2024年香港小姐15位候選佳麗首次泳裝亮相會傳媒

一向搏命不嬌生慣養

現年30歲Nicole在2017年參加港姐入行，她的父親在美國營商、母親為醫生，所以本身家境不錯，但她工作卻很搏命。身材豐滿的Nicole當年主持《3日2夜》泳裝上陣大派福利，吸引不少宅男粉絲。

而當年J2台改革後，Nicole成為J2er後經常在該台主持節目，當中在《港女野人》要上山下水零怨言外，還表現出不俗毅力及有領導能力。在去年主持《阿媽唔信我去亞馬遜》內生吞活蟲，絕非嬌生慣養。

點擊圖片放大
+17
+16

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

港女野人2丨陳若思胡美貽泳裝上陣超養眼　眾人晒最強腹肌展美好身段【多圖】
11:52 2024/01/23
港女野人2丨陳若思胡美貽泳裝上陣超養眼　眾人晒最強腹肌展美好身段【多圖】
宅男女神丨阮嘉敏富士山下騷長腿　前東張女神參演《法證先鋒VI》改文靜形象【多圖】
20:03 2024/08/06
宅男女神丨阮嘉敏富士山下騷長腿　前東張女神參演《法證先鋒VI》改文靜形象【多圖】
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
17:05 2024/08/06
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
宅男女神丨陳瀅歐遊心情靚爆大解放　著比堅尼晒修身成果超養眼【多圖】
16:46 2024/08/07
宅男女神丨陳瀅歐遊心情靚爆大解放　著比堅尼晒修身成果超養眼【多圖】
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
19:18 2024/08/11
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
前東張女神丨利穎怡離巢TVB即大解放派福利　阿忠勇字當頭全力以赴做採訪【多圖】
17:25 2024/08/12
前東張女神丨利穎怡離巢TVB即大解放派福利　阿忠勇字當頭全力以赴做採訪【多圖】

你可能感興趣

港女野人2丨陳若思胡美貽泳裝上陣超養眼　眾人晒最強腹肌展美好身段【多圖】
11:52 2024/01/23
港女野人2丨陳若思胡美貽泳裝上陣超養眼　眾人晒最強腹肌展美好身段【多圖】
宅男女神丨阮嘉敏富士山下騷長腿　前東張女神參演《法證先鋒VI》改文靜形象【多圖】
20:03 2024/08/06
宅男女神丨阮嘉敏富士山下騷長腿　前東張女神參演《法證先鋒VI》改文靜形象【多圖】
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
17:05 2024/08/06
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
胡美貽 洪永城 區永權 網絡熱話 香港小姐 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

法證先鋒VI丨內地網民不滿阮嘉敏戲份多過黃宗澤　Mandy大方回應批評：會反思同改善
法證先鋒VI丨內地網民不滿阮嘉敏戲份多過黃宗澤　Mandy大方回應批評：會反思同改善
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴　化療副作用折磨：有等死感覺
癌症殺手｜45歲以下患癌新症暴增　癌症醫生揭1種食品成最大元兇：超過30種疾病與之相關
癌症殺手｜45歲以下患癌新症暴增　癌症醫生揭1種食品成最大元兇：超過30種疾病與之相關
六指家族｜巴西一家14口擁12隻手指腳趾　罕病當天賦讚彈琴打波具優勢
六指家族｜巴西一家14口擁12隻手指腳趾　罕病當天賦讚彈琴打波具優勢
抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？
抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？