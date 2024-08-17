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錢小豪身形暴瘦令影迷擔心　被多種疾病纏身骨瘦如柴

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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錢小豪與老友楊玉梅早前一起做直播。

現年61歲的武打演員錢小豪近年減少拍戲，不過平時與內地博主齊做直播，最近就開始一邊直播一邊煮飯， 早前他與老友楊玉梅齊玩煮飯仔，可是從片中所見錢小豪身形瘦削很多，令不少影迷憂心。

楊玉梅日前與錢小豪合體開直播，楊玉梅指很開心可與錢小豪齊煮餸、煲湯，而團隊也大讚好好味，之後他們並與粉絲齊傾偈。雖然錢小豪消瘦，不過活力仍十足，工作起來十分賣力。

傳對兒子龐景峰與劉溫馨棒打鴛鴦　郭秀雲回應傳聞：真係得啖笑！

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曾兩度患新冠

其實錢小豪近年暴瘦已引不少人關注，他早前曾透露自己因曾中兩次新冠，在住隔離酒店時因為食物不合胃口而少吃了東西，由此胃口變細，加上平時少食煎炸食物，他透露本身膽固醇、血壓偏高。

另外，他指曾做身體檢查發現大腸有兩粒瘜肉、胃有幽門螺旋菌、輕微青光眼。錢小豪之前更被傳生癌剃頭，他解釋剪頭髮是因為頭皮有兩撻黑斑，於是剃光頭抽組織化驗，幸好結果只是虛驚一場。

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