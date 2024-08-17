反起跑線聯盟2劇透丨第6至10集劇情預告　Melody認為有家姐不一定好令冼老師感心傷

▲ 《反起跑線聯盟2》

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟2》由朱茵、周家怡、強尼、潘燦良、袁富華、陳欣妍、林家熙、梁業、練美娟、蘇皓兒參演，第5集劇情講到Billy自從知道父母離婚後一直情緒低落，卻不願表露心事，令Venus感到痛心……

反起跑線聯盟2丨第6集



鷹爪功傳人兼羅太（練美娟飾）的媽媽Grandma Lily（黃文慧飾）突然回港殺入羅家，徹底搞亂羅太的生活，更打著為羅太好的名義慫勇羅生（梁業）調理身體要二胎，羅太對Grandma Lily一直有心結，兩母女鬧矛盾，令羅生兩父子左右做人難。

羅仔想要妹妹，而其他小朋友對於有弟妹一事也有不同看法，家長們也在生不生二胎之間猶豫，Melody（蘇皓兒飾）的自身經歷認為有兄弟姊妹也不一定是好事，令冼老師（朱茵飾）倍感受傷。

楊飛（林家熙飾）對二胎一事似是漫不經心，觸動到Pamela（陳欣妍飾）的神經，原來是Pamela懷孕了……



反起跑線聯盟2丨第7集



孔校長（袁富華飾）教導小朋友的方式與冼老師截然不同，不但Martin(植海維 飾)在堂上公然挑戰冼老師「不一定是對的」，連Julia（李莉飾）都表示傾向到樂悠悠學習，於是冼老師踩上樂悠悠同孔校長討論教學方法。

Armand（強尼飾）的公司也在每天比較跑數成績，令父兼母職的Armand吃不消，回家還要面對瑤瑤（張曦晨飾）對自己的評分差，不禁大發脾氣。

Charles（潘燦良飾）帶著Martin大屋搬小屋，Martin心裡有落差，令Charles心裡不好受，因緣際會使Charles和Armand兩位「單親爸爸」同病相憐，關係破冰。大人與小朋友之間互相評分和比較，是否真的會令大家進步？

▲ 《反起跑線聯盟2》

反起跑線聯盟2丨第8集



Pamela與Yumi B（王予殷飾）在街上巧遇楊飛父母，見對方的態度有所放緩，便嘗試勸楊飛跟父母修復關係，楊飛氣憤表示沒有忘記當初他們為了反對二人結婚而說過的難聽說話，大家都要為自己的選擇負責。

孔校長帶領一眾家長和小朋友去拍戲，怎料到夜深還未拍完，瑤瑤等人為了幫導演完成拍攝，決定繼續拍下去，然而Billy（徐立德飾）卻選擇中途退出。瑤瑤等人因拍戲而無法準時回校，家長們只好講大話請假，卻被冼老師發現，震怒之下責罰眾人，Billy欲陪大家受罰卻被排除在外，心裡很不是滋味，瑤瑤也不禁懷疑自己幫人是否錯了？



反起跑線聯盟2丨第9集



楊家在Studio定居，長期有嘈音問題，楊飛工作不定時，導致Yumi B的作息也不規律，加上Pamela在孕期心煩意亂，一家人都在爆發邊緣。

羅太一家也因Grandma Lily弄得雞犬不寧，羅生勸交不成，反被羅太指責不中用，使羅生有感在家喘不過氣，做冬都寧願在車上捱飯盒。

Charles在假日也帶Martin上班遇上Venus（周家怡飾），四人最後回Charles的家中做冬，狀甚溫馨。Melody特意煮好飯與冼老師和好，怎料冼老師要求二人在家吃飯也要守規矩，Melody氣極表示家不是她的課室後，留下冼老師一人孤獨過冬，Julia看在眼裡，竟半夜靜悄悄地離家出走！



反起跑線聯盟2丨第10集



Julia離家出走，嚇壞了冼老師和Melody，冼老師向Venus求助，樂悠悠家長二話不說紛紛出力幫忙。

Melody慌亂間忍不住責備冼老師把Julia迫走，冼老師也在自責愧疚，表示自己也只是為了Julia好，幸好眾人在Billy的帶領下終於找到了Julia。Yumi B不太接受到弟弟的到來，Pamela費盡心機想提前培養姊弟感情，但Yumi B不領情。

羅太著羅仔去探問Grandma Lily何時離開，使Grandma Lily感傷心。

Venus和Charles越來越像一家四口，Charles也為了追求Venus做足功課，卻沒想到Martin和Billy因爭寵而出生嫌隙……

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