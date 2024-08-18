吳文忻患癌丨吳文忻紀錄接受化療抗癌心路歷程　感慨像在等死感謝朋友網民支持

▲ 香港小姐吳文忻第三期乳癌，現接受化療及免疫治療。

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】現年49歲、1998年香港小姐季軍吳文忻（現名吳忻熹），在2011年與金融才俊陳劍陵結婚，並誕下兩名女兒，淡出娛圈專心照顧家庭。

可是早前，吳文忻接受媒體訪問透露在兩年前於美容院通淋巴時，美容師告知她的左胸有硬塊，最終確診乳癌。吳文忻於訪問中透露當時的癌腫瘤約2.5cm，進行手術後胸部也不對稱。

及至今年乳癌復發，腫瘤達5至6cm，現時第三期乳癌更擴散至淋巴腺，由於暫時沒法進行手術，她只可進行化療及免疫治療。

乳癌復發｜前港姐季軍吳文忻驚爆乳癌復發已第三期擴散至淋巴 化療副作用折磨：有等死感覺

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吳文忻患癌丨紀錄化療心路歷程

在今日（8月18日）早上，吳文忻在個人社交平台上載一段影片及文字紀錄自己第一次化療和免疫治療的過程及心情。她在片中泛淚光表示現在自己聲音較沙，而且說話也不太夠氣，更表示之後要把頭髮全剃掉。另外在發文中，她首先寫道：

今天開始我人生的第一次化療和免疫治療，將會是一個漫長的旅程，這個旅程是辛苦的，有幾辛苦，是值得唔值得，等我一一記錄下來。今日吊針由一點調到六點。中途血壓高度185，護士要停藥吊住鹽水先，過咗大半個鐘頭再驗血壓落返143先再繼續，有點兒嚇親我！今日第一日第一個Cycle身體反應感覺良好，沒有之前人們講的恐怖。但人們都說最恐怖的是第三個cycle之後，當白血球跌到好低嘅時候是最辛苦的，所以不敢太樂觀！

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吳文忻患癌丨努力打漫長的仗

然後，吳文忻逐日地詳細紀錄有關生活，寫道：

7/8/2024

今日化療之後嘅第二日，感覺OK ! 仲可以去車個女去學跳舞。去買定啲嘢返屋企煑！sigh…… 今個月工人放成個月假！好彩多得啲朋友幫手，我要去吊針嘅時候就放兩個女去朋友屋企同朋友嘅女玩，又幫我買咗好多幫助我恢復身體體力嘅食材！感恩！🙏 8/8/2024-11/8/2024

攰到想死，全新（身）周身骨痛，講嘢又氣喘，一直攤喺床，好辛苦，冇心機，心諗點樣可以捱落去，仲有漫長嘅路，好朋友彭秀慧，分享了她表姨甥在她的IG之前接受化療的每日進程，自己想了一會，覺得自己也應該這樣做。因為我總不能夠每日都攤喺床度吧！感覺很死！好像在等死！分享每日煮啲乜嘢俾自己食，有啲咩係應該要在化療期間食和飲，分享比同路人，也是一件好事。另外因為之前把自己收埋了一段時間，而我這個星期開始陸陸續續有話俾朋友聽我cancer的事，每日都收到很多問候的message，雖然很窩心，但是在我全身周身骨痛，攰到想死的時候，要逐一回覆也是一件很累的事，如果可以在我的社交平台比（畀）關心我的朋友看見我每天在做什麼，接受他們的支持，也幫到自己去努力打呢場漫長的仗！不是很好嗎？起碼逼到自己每日去做一點事，有點存在價值，感覺也會好些！ 12/8/2024

接受第二次化療前的一日，晨早要去醫院抽血，下午接受明周訪問。 13/8/2024

第二次化療，今次淨係吊一隻藥叫紫杉醇，吊完超……….攰，坐的士回程中,我忍不住攤了在座位上，嚇親的士司機，問我有冇事。不好意思！😅😔 14-17/8/2024

有時精神，有時候又突然好攰，仲未開始甩頭髮🙏😅!

▲ 吳文忻對上一次演劇已是2020年的《熟女強人》。

吳文忻患癌丨趁有精神拍片

最後，吳文忻表示公開自己患癌後，不少傳媒約她受訪，不過吳文忻禮貌地表示因為需要休息所以一一婉拒，但會趁自己尚夠精神，在個人社交平台分享點滴，寫道：

明白其他傳媒朋友想同我做專訪講吓感受，但我現在真係需要很多嘅休息和調理，所以決定只做了一次專訪公開事情，跟著專注處理自己身體，希望各傳媒朋友明白！🙏

我會趁有精神嘅時候，會拍定片同大家share，我每日食啲咩，煲啲咩俾自己去飲同補充體力，同講吓感受，有興趣睇同支持我嘅話就follow我啦！☺️☺️因為你哋每一句支持嘅留言，對我都有好大嘅正能量推動力！感恩！🙏😘

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