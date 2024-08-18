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港產大熊貓｜楊潤雄：未料及盈盈誕龍鳳胎　正研究加建熊貓館

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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大熊貓盈盈上周四凌晨以18歲高齡誕下一對龍鳳胎。（海洋公園提供）

大熊貓盈盈上周四（15日）凌晨以18歲高齡誕下一對龍鳳胎，是首對「港產大熊貓」。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（18日）出席電視節目時表示，未料及盈盈今年成功懷孕產子，最初超聲波時亦照不到是龍鳳胎。兩隻大熊貓寶寶目前由海洋公園團隊和四川成都專家照顧，大熊貓奶粉亦由內地運送來港，暫沒聽聞要送到四川加護。至於龍鳳胎約兩歲後不能與母親同住，楊潤雄透露正研究加建熊貓館至6間。

盈盈上周在19歲生日前夕高齡誕下首胎，楊潤雄指，盈盈、樂樂每年都會嘗試交配繁殖，「試吓得唔得，大家都覺得如常做，無乜期望」，未料及盈盈會懷孕成功。他續指，最初超聲波時照不到是龍鳳胎，「以我所知，照超聲波時看到一隻，起初不知道牠懷有龍鳳胎。現在兩隻（大熊貓寶寶）由（四川）專家們照顧。知道盈盈奶水不足夠，也有由內地運送奶粉來港。」

暫未聞要將熊貓寶寶送到四川

對於坊間不時揣測，龍鳳胎熊貓會否送返四川。楊潤雄稱，內地與香港就送贈熊貓的協議，有提到如何處理新生熊貓，盈盈、樂樂屬香港熊貓，故其誕下的新生熊貓也會繼續留港，暫未有消息指要將熊貓送返。他又稱，本港在飼養大熊貓方面的設施已符合水平，有最好專家候命，加上龍鳳胎現時較脆弱，進入涉及存活關鍵的「收水期」，要聆聽專家意見，再判斷怎樣做才是最好，「咁細隻要送上去，真係要聽專家考慮覺得點做最好。」

長遠需要6間大熊貓館　楊潤雄：從政府角度都要幫佢哋解決

現時海洋公園設有兩個熊貓館，可容納4隻成年大熊貓，但中央向香港贈送新一對大熊貓有望下月底來港後，公園將共有6隻大熊貓。楊潤雄說，由於熊貓是具地域性動物，龍鳳胎兩歲多就要與母親分開，故正研究加建大熊貓館，預計長遠而言「6隻大熊貓需要6個館。」

政府於疫情期間為園方注資百億，今次又應否為場館「埋單」？ 他形容「從政府角度都要幫佢哋解決」，會再與園方商討；並說希望大熊貓寶寶能吸引更多旅客，正與海洋公園商討推出相關產品。

養熊貓費用不菲，被問及現時的財政資源可承受多少隻大熊貓再在港繁殖，楊潤雄就稱沒有以成本上限思考照顧熊貓的數量，「（數量）再上時，要睇經濟效益係咪達（到）咁大」；亦表示大熊貓有多重意義，待情況穩定後，會為4隻新成員命名。

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