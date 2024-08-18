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法國影帝阿倫狄龍逝世　終年88歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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法國影帝阿倫狄龍（法新社）

法國影帝阿倫狄龍（Alain Delon）逝世，終年88歲！據法國傳媒引述，阿倫狄龍家人向發聲明稱：「他在杜希的家中安詳離世，他的3個孩子和家人陪伴在側。」

阿倫狄龍屬國寶級演員，被封為一代美男。他在50年代末指電影，在60年代成炙手可熱的影壇巨星，經典作，包括《手足情仇》（Rocco and his Brothers, 1960）、《氣蓋山河》（The Leopard, 1963）、《豔陽光》（La Piscine,1969）、《獨行殺手》（Le Samourї, 1967）、《劫寶群英》（Le Cercle Rouge,1970）、《奇連先生》（Mr Klein, 1976）等。

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生前受病魔折磨

阿倫狄龍在1985年憑《我們的故事》（Notre Histoire）贏得法國凱撒電影獎最佳男主角，1995年獲柏林影展頒發榮譽金熊獎，2019年再獲康城影展的榮譽金棕櫚獎。

香港名導吳宇森影片內的殺手形象，便深受阿倫狄龍《獨行殺手》影響。

可是阿倫狄龍近年健康理狀況欠佳，已甚少出席公開場合，據悉近10年來曾多次入院做手術，心臟及背部等都有問題，2019年兩度中風，行動不便，子女為其醫療安排問題對簿公堂，法國法院今年初判決阿倫狄龍須接受司法監護。

在2023年，他的長子曾透露阿倫狄龍有意接受安樂死。

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