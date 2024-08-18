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施政報告｜李家超：預期明年經濟增長較今年好　過渡期會盡量幫助中小企

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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特首李家超早上舉行施政報告首場地區諮詢會。（政府新聞網圖片）

特首李家超早上舉行施政報告首場地區諮詢會。對於多名出席的市民，關注香港經濟及支援中小企，李家超表示，預計明年經濟增長較今年好，在經濟轉型的過渡期，政府聽到意見後，會看如何加強力度，協助中小企業等度過難關。

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李家超又指出，預計明年經濟增長較今年好。「大家都知道，很有投資遠見的人都說，那些人賭香港長期輸的，他就會先輸，我們都看到，香港長遠而言是好的。」

諮詢會在大埔官立小學舉行，李家超及20位主要官員出席，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、署理律政司司長張國鈞、政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸及一眾局長。約120位來自不同背景的市民出席諮詢會，圍繞「拼經濟謀發展」以及「惠民生添幸福」兩個主題討論，歷時兩小時。

市民反映企業經營困難

會上，證券商羅先生說：「有一個前所未見情況，很多證券商在過去數年，雙位數倒閉，金融在香港過去都是棟樑，都是高產值的產業，我見到大家(政府)做了很多工作，但業界未感受到實質情況。」

李家超表示，政府重視發展香港在「十四五」規劃下八大中心地位，尤其要強化金融中心地位，他又回應指：「金融界、證券面對很多全球環境的因素，的確很多挑戰，我們為何特別重視東盟及中東，因為覺得這是世界經濟發展新引擎，而且經濟增長在亞洲這邊，所以我覺得過渡期的確是難關，我們的政策，聽到意見後，會看如何加強力度。」

葉小姐也反映中小企面對經營困難的問題，尤其是銀行融資方面，她表示，「銀行採取一個很消極、很保守的策略，你需要融資和發展時，出現兩難。你想發展，但又要守著大本營，銀行根本幫不到你，甚至是令你寸步難行。政府會否有新政策，幫助企業和銀行之間拉近距離，渡過這個寒冬？」  

李家超：我們很希望幫助中小企業

李家超表示，中小企要面對過渡期，要看息口是否真的下降，資金投資方面，明年相信比今年好，我們很希望幫助中小企業，財政司司長已與金管局和銀行表示，此時要助中小企，互諒互讓。

周先生建議香港有些特色的吉祥物，吸引旅客。李家超指出，文化體育和旅遊都是混為一體，近來有好消息，香港又有大熊貓龍鳳胎，中央亦送贈兩隻大熊貓，這些如何可共冶一爐，將香港文化、旅遊產業化，是很重要。

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