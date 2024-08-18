醫療人手｜盧寵茂稱引非本地培訓醫生已取得初步成效　積極考慮建設第三間醫學院

▲ 多名醫學界人士出席「中國醫師節」。(馮漢柱攝)

醫務衞生局局長盧寵茂出席「中國醫師節」時表示，截至今年3月底，香港有16,459名註冊醫生，每一千人口只有2.16名醫生，比內地、新加坡和韓國的2.5名至3名要低20%至40%，比歐美國家的3名以上則低50%以上，加上本港一半醫生照顧全港佔九成的公院病人，數字突顯公立醫院醫生的效率非凡。

盧寵茂表示，兩間醫學院的醫科生學名額已由2008-09學年的每年250個，增至2016-17學年的470名，並在近年再增至目前的590個。近年，政府更投放了超過300億港元，作為大學醫療人才培訓設施建設資金。未來，特區政府會持續支持兩所現有醫學院提升教學能力，增加醫學生名額及收生來源，並積極考慮建設第三所醫學院的建議。

盧寵茂稱，引入非本地培訓醫生方面，經修訂《醫生註冊條例》開闢新途徑後，醫管局的積極招聘工作已取得初步成效，估計今年年底會有超過250名非本地培訓醫生加入公營醫療系統為市民服務。

他亦稱，醫管局早前亦已制定策略及推行多項措施吸引、培訓和挽留人才，有關措施已初見成效，2023-24年度醫管局醫生比前一年增加超過260名，而離職率亦從20211-22年度的8.1%回落至2023-2024年度的5.2%。

隨着吸引和挽留人才的措施陸續見效，人手情況及醫生的工作壓力亦會得到改善。醫生的工作環境以至專業發展會持續提升，讓更多人才為香港發展醫療創新樞紐作出貢獻。

▲ 多名醫學界人士出席「中國醫師節」。(馮漢柱攝)

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