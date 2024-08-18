王晶笑看江湖丨《與龍共舞》女主角原為邱淑貞　爆《赤裸羔羊》背後秘密

▲ 王晶邀曾合作《一舞傾城》的編劇李梓樅（右）齊主持《王晶笑看江湖》。

王晶近日開個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》並以講周星馳為頭炮，在（8月17日）昨日上架的最新影片，他以首位「晶女郎」邱淑貞為主題。

在節目中，王晶憶述1987年香港小姐競選的佳麗十分高質，直言當時自己也有追看，當年參賽佳麗有楊寶玲、李美鳳、林穎嫺，以及後來也成為「晶女郎」的關秀媚，王晶稱：「關秀媚都只係入咗決賽咋，我開頭都冇留意。」

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王晶憶首次見邱淑貞

而他直言當年已十分留意邱淑貞，稱：「我覺得呢個女仔好甜美，係好容易畀人接納嘅外表，當時我都已經拍咗好多部戲，但就好少用一啲新啲嘅女仔啦！嗰陣最新都係用張曼玉、鍾楚紅。我覺得呢個女仔真係有得發展㗎喎！係好有潛質。」更大讚：「我覺得呢個女仔各方面都好好。」

可是當年邱淑貞因爆出整容而退賽，王晶為這位曾經的紅顏知己解釋指對方下巴沒整容而是矯形，因為邱淑貞曾跌倒令下巴受傷而做重整手術。當年邱淑貞退賽之後入TVB當藝人，但沒甚發揮機會，而王晶開拍電影《撞邪先生》時便決定用邱淑貞當女配角。

王晶更回憶當年第一次見邱淑貞的情景，稱：「我第一次見，笑到我不得了。佢變咗『跛豪』，佢攞住個枴杖拐住嚟，一隻腳包住晒，原來佢去台慶排舞扭傷，衣衫襤褸咁、殘脂淨粉，然後跛腳嚟見我嘅。咁我覺得佢唔係咁樣嘅，佢OK嘅，咁就……都用咗佢。」

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度身訂造《與龍共舞》劇本

二人在《撞邪先生》首次結片緣後，王晶拍《最佳損友》更起用邱淑貞當女主角。不過王晶指當時邱淑貞掛著拍拖，在事業上不太進取，所以她當時沒拍太多戲。後來王晶快將開拍《賭俠》時，突然收到邱淑貞來電：「佢話『我換電話號碼喇，我而家畀個新電話號碼你』，後來都冇再follow up成件事。」原來當時邱淑貞與男友分手表示想拍戲，王晶於是在《整蠱專家》中再起用邱淑貞。

邱淑貞漸上位但未算獨當一面，王晶透露為幫她於是為邱淑貞度身訂造寫了《與龍共舞》劇本，但因為電影公司老闆「溫馨提示」要用張敏做女主角，於是只好換角。

但他拍《鹿鼎記》時，想盡辦法加重邱淑貞戲份，結果令卻令林青霞也有微言，王晶說：「佢（林青霞）喺出面講『哎呀，我整天跟在邱淑貞屁股後面走來走去，都不知道我在幹甚麼』，咁後面緊係畀返多啲戲林青霞啦，群戲場面就唔需要佢喺度啦！」

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​​​​​​​為邱淑貞開拍《赤裸羔羊》

不過王晶指邱淑貞也知當時影壇美女如雲，一定要有大突破才可以勝過同期對手，王晶指：「除非有突破啦，當時葉玉卿、李麗珍就拍咗幾部三級片，就好放……引起咗一陣熱潮，咁我同佢（邱淑貞）講『你有冇膽向呢方面諗』，佢話『去到咁我唔得囉』，我話『千祈唔好去到咁，千祈唔好真係全裸，咁你就太Low喇』。」

於是王晶開拍《赤裸羔羊》，將邱淑貞事業推上一層樓。而王晶在節目更大爆，當年邀蕭芳芳參演《赤裸羔羊》，但她看過海報後覺得尺度太大辭演，該角色最後改由姚煒演。

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