  • 30°C
香港時間 : 2024818日 (日) 17:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王晶笑看江湖丨《與龍共舞》女主角原為邱淑貞　爆《赤裸羔羊》背後秘密

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

王晶邀曾合作《一舞傾城》的編劇李梓樅（右）齊主持《王晶笑看江湖》。

王晶近日開個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》並以講周星馳為頭炮，在（8月17日）昨日上架的最新影片，他以首位「晶女郎」邱淑貞為主題。

在節目中，王晶憶述1987年香港小姐競選的佳麗十分高質，直言當時自己也有追看，當年參賽佳麗有楊寶玲、李美鳳、林穎嫺，以及後來也成為「晶女郎」的關秀媚，王晶稱：「關秀媚都只係入咗決賽咋，我開頭都冇留意。」

直播靈接觸丨王晶被指遭傅聲亡靈纏身　自揭與某女星屬「前生冤孽」

王晶憶首次見邱淑貞

而他直言當年已十分留意邱淑貞，稱：「我覺得呢個女仔好甜美，係好容易畀人接納嘅外表，當時我都已經拍咗好多部戲，但就好少用一啲新啲嘅女仔啦！嗰陣最新都係用張曼玉、鍾楚紅。我覺得呢個女仔真係有得發展㗎喎！係好有潛質。」更大讚：「我覺得呢個女仔各方面都好好。」

可是當年邱淑貞因爆出整容而退賽，王晶為這位曾經的紅顏知己解釋指對方下巴沒整容而是矯形，因為邱淑貞曾跌倒令下巴受傷而做重整手術。當年邱淑貞退賽之後入TVB當藝人，但沒甚發揮機會，而王晶開拍電影《撞邪先生》時便決定用邱淑貞當女配角。

王晶更回憶當年第一次見邱淑貞的情景，稱：「我第一次見，笑到我不得了。佢變咗『跛豪』，佢攞住個枴杖拐住嚟，一隻腳包住晒，原來佢去台慶排舞扭傷，衣衫襤褸咁、殘脂淨粉，然後跛腳嚟見我嘅。咁我覺得佢唔係咁樣嘅，佢OK嘅，咁就……都用咗佢。」

點擊圖片放大
+7
+6

度身訂造《與龍共舞》劇本

二人在《撞邪先生》首次結片緣後，王晶拍《最佳損友》更起用邱淑貞當女主角。不過王晶指當時邱淑貞掛著拍拖，在事業上不太進取，所以她當時沒拍太多戲。後來王晶快將開拍《賭俠》時，突然收到邱淑貞來電：「佢話『我換電話號碼喇，我而家畀個新電話號碼你』，後來都冇再follow up成件事。」原來當時邱淑貞與男友分手表示想拍戲，王晶於是在《整蠱專家》中再起用邱淑貞。

邱淑貞漸上位但未算獨當一面，王晶透露為幫她於是為邱淑貞度身訂造寫了《與龍共舞》劇本，但因為電影公司老闆「溫馨提示」要用張敏做女主角，於是只好換角。

但他拍《鹿鼎記》時，想盡辦法加重邱淑貞戲份，結果令卻令林青霞也有微言，王晶說：「佢（林青霞）喺出面講『哎呀，我整天跟在邱淑貞屁股後面走來走去，都不知道我在幹甚麼』，咁後面緊係畀返多啲戲林青霞啦，群戲場面就唔需要佢喺度啦！」

點擊圖片放大
+7
+6

​​​​​​​為邱淑貞開拍《赤裸羔羊》

不過王晶指邱淑貞也知當時影壇美女如雲，一定要有大突破才可以勝過同期對手，王晶指：「除非有突破啦，當時葉玉卿、李麗珍就拍咗幾部三級片，就好放……引起咗一陣熱潮，咁我同佢（邱淑貞）講『你有冇膽向呢方面諗』，佢話『去到咁我唔得囉』，我話『千祈唔好去到咁，千祈唔好真係全裸，咁你就太Low喇』。」

於是王晶開拍《赤裸羔羊》，將邱淑貞事業推上一層樓。而王晶在節目更大爆，當年邀蕭芳芳參演《赤裸羔羊》，但她看過海報後覺得尺度太大辭演，該角色最後改由姚煒演。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴女兒進叛逆期首要戒囉嗦

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

直播靈接觸丨王晶被指遭傅聲亡靈纏身　自揭與某女星屬「前生冤孽」
19:47 2024/07/23
直播靈接觸丨王晶被指遭傅聲亡靈纏身　自揭與某女星屬「前生冤孽」
晶女郎丨關秀媚罕露面勾網民回憶 「沙律」風采依舊老友建議復出
14:05 2024/08/15
晶女郎丨關秀媚罕露面勾網民回憶 「沙律」風采依舊老友建議復出
【虔誠教徒】邱淑貞現身藏傳佛教僧人聚會 55歲豆豆淡妝示人被指似少女
15:56 2023/07/15
【虔誠教徒】邱淑貞現身藏傳佛教僧人聚會 55歲豆豆淡妝示人被指似少女
【最美星二代】沈月愈大愈似邱淑貞　散發女人味可接班做女神【多圖】
18:05 2023/09/09
【最美星二代】沈月愈大愈似邱淑貞　散發女人味可接班做女神【多圖】

你可能感興趣

直播靈接觸丨王晶被指遭傅聲亡靈纏身　自揭與某女星屬「前生冤孽」
19:47 2024/07/23
直播靈接觸丨王晶被指遭傅聲亡靈纏身　自揭與某女星屬「前生冤孽」
晶女郎丨關秀媚罕露面勾網民回憶 「沙律」風采依舊老友建議復出
14:05 2024/08/15
晶女郎丨關秀媚罕露面勾網民回憶 「沙律」風采依舊老友建議復出
【虔誠教徒】邱淑貞現身藏傳佛教僧人聚會 55歲豆豆淡妝示人被指似少女
15:56 2023/07/15
【虔誠教徒】邱淑貞現身藏傳佛教僧人聚會 55歲豆豆淡妝示人被指似少女
王晶 蕭芳芳 邱淑貞 網絡熱話 導演 YouTuber YouTube 電影

最高瀏覽

錢小豪身形暴瘦令影迷擔心　被多種疾病纏身骨瘦如柴
錢小豪身形暴瘦令影迷擔心　被多種疾病纏身骨瘦如柴
巴黎奧運丨俄羅斯靚女教練Anastasia Bliznyuk引關注　網民讚靚到似精靈女王【多圖】
巴黎奧運丨俄羅斯靚女教練Anastasia Bliznyuk引關注　網民讚靚到似精靈女王【多圖】
癌症殺手｜37歲韓星張根碩公開患甲狀腺癌　急停工接受手術
癌症殺手｜37歲韓星張根碩公開患甲狀腺癌　急停工接受手術
張根碩患癌丨37歲張根碩自揭確診患甲狀腺癌　瞞病情1年才公布：很害怕
張根碩患癌丨37歲張根碩自揭確診患甲狀腺癌　瞞病情1年才公布：很害怕
急症室最長等候時間（08月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月18日 時間12:05）