奧運國家隊訪港｜國家隊健兒月底於伊館參與大匯演　門票周四起公開發售

▲ 去屆奧運國家隊運動員亦有參與大匯演，與本港運動員交流。(資料圖片)

巴黎奧運會內地奧運健兒代表團將於8月29日（星期四）抵港。康文署表示， 「奧運健兒大匯演」綜藝節目將於8月30日晚上八時至九時三十分在伊利沙伯體育館舉行，門票於本周四起公開發售，而大會亦會安排電視台轉播活動，方便市民在家中收看。

「奧運健兒大匯演」綜藝節目將於晚上8時至9時30分在伊利沙伯體育館舉行，有關運動員名單將於稍後公布。代表團運動員在8月31日（星期六）上午9時30分至11時30分將兵分兩路出席「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，與香港市民見面。運動員會分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球、體操和乒乓球，以及在維多利亞公園游泳池示範跳水和游泳。



門票於8月22日（星期四）上午十時起於城市售票網以網上、流動應用程式或信用卡電話購票（電話︰3166 1288）方式公開發售，每張二十元（已包括網上購票手續費），不設優惠票，每人每次限購兩張。門票以實名登記方式出售。持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所有已繳款項亦不會獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。



康文署發言人提醒市民，活動當日場內不設取票服務。觀眾必須在八月三十日或之前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領取門票。有關地點詳情，可瀏覽網址www.urbtix.hk。

今年的大匯演及運動項目示範三場演出共有約5 300張門票預留予公眾人士，當中已包括免費門票給弱勢社群。另外，大會亦會安排電視台轉播活動，方便市民在家中收看。



康文署提醒所有入場人士，由於售票採用實名制，進場需時核實個人資料，觀眾輪候進入有關場所的時間可能會較長。舉行有關活動的場所將在活動前一小時開放，表演前亦有前奏節目，署方建議市民提早到達，以免錯過精彩節目，希望市民諒解。

