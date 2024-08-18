無人駕駛｜元朗錦綉花園自動駕駛穿梭小巴　月底起進行載人測試

▲ 元朗錦綉花園月底開始有兩輛自動駕駛穿梭小巴進行載人測試。（政府新聞網圖片）

元朗錦綉花園月底起，將有兩輛自動駕駛穿梭小巴進行載人測試，為期約7個月，會接載居民穿梭屋苑，循環行駛2.5公里路程。兩輛小巴規格相同，其中一輛可乘坐12人，另一輛因配備輪椅座，座位數目減至8個。

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港府近年積極把創新科技融入交通運輸，目前本港共有6間機構於5個不同地點為8輛自動車作道路測試。當局形容有關自動車的自動化技術，全部達到國際標準第四級別，媲美內地以至世界各地。

其中，兩輛自動駕駛穿梭小巴將在月底，於元朗錦綉花園進行載人測試。車上安裝了人工智能系統代替司機駕駛；4邊車身共15個雷達和識別鏡頭，亦會在車輛行駛時，收集四周環境的即時數據，配合高清電子地圖和圖像處理技術，人工智能系統能準確分析路面情況，精準定位。自動車系統還會運用5G技術，透過智慧燈柱在雲端即時監控車輛所有狀況。

汽車科技研發中心兩年年前開始研發和測試有關系統，曾在內地的封閉道路場地測試車輛安全性和可靠性。中心行政總裁張梓昌指，選定錦綉花園作載人測試是因那裏的道路環境與市區相近，「香港的道路環境非常複雜，很多時有不同車輛、行人、單車出現，情況就如錦綉花園，但錦綉花園的好處是路面較寬闊，車流量也相對較少。」

他又指，為了這次載人測試能順利進行，早在6至7個月前已反覆測試，確保安全，「例如小巴靠站時是否接近行人路。此外，錦綉花園道路有很多減速帶，小巴要緩慢地減速，之後加速和再減速也要順暢，這些都要調校。測試路段上有一個T字路口，駛出時要切入其他行車線，這時候要確保安全性。」

運輸署表示，在載人測試開始前，已審視中心提交的資料和文件，包括內地同款車的測試報告，以判斷車輛是否適合在香港的建議路段測試，兩輛自動車也要通過運輸署驗車中心的檢驗。而在載人測試期間，小巴的最高車速、測試路線和後備駕駛員的資格也受運輸署監管。

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