輸入外勞｜工聯會調查揭零售、飲食及建造業失業率高企　籲煞停輸入外勞

▲ 零售、飲食及建造業失業率高企，出現凍薪或減薪情況。（資料圖片）

工聯會最新調查發現，零售、飲食及建造業失業率高企，出現凍薪或減薪情況，並要求政府暫停輸入外勞。

工聯會今年7月訪問3,288名會員，了解他們的就業狀況。調查發現，從事零售業的受訪者失業率達兩成（20.2%），為各行業中最高，而飲食、建造業的失業率亦處於高水平，分別達19.4%及16.2%。

此外，有六成受訪者均表示不認同政府擴大輸入外勞，當中八成人認為計劃會減少本地工人就業機會，七成人認為會壓低本地工人薪資。也近五成人對輸入外勞及輸入人才政策下的就業前景感到擔憂。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，最前期的工種，例如釘板、紮鐵、落石屎等會先受影響。他指工會亦有收到求助，例如有紮鐵工人開工不足甚至「無工開」，更有工友被要求「休息」整個月。

工聯會呼籲，政府應暫停輸入外勞計劃，以保障本地工人優先就業及工資合理增長。工聯會建議，當局應優提高人手短缺行業的福利待遇及改善工作條件，並定期公開輸入外勞的企業資料以便監察。當局亦應諮詢受影響行業工會意見，確保外勞薪酬不低於本地行業工資中位數，防止輸入外勞計劃被濫用。

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